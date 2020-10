Reh in Büchold vermutlich von Hund gerissen

Dieses Waldstück, welches wohl gerne von Spaziergängern aus Büchold und Arnstein genutzt wird, liegt ca. 800 Meter südöstlich vom Seeweg Büchold in Richtung Arnstein entfernt. Die Polizei Karlstadt bittet um Hinweise zu dem Vorfall unter Tel.: 09353/97410.

Parkplatzrempler in Karlstadt

Beim Rangieren auf dem Pendlerparkplatz Am Helfenstein in Karlstadt berührte eine 19-jährige Autofahrerin mit ihrem Fahrzeug einen anderen dort abgestellten Pkw. An den Fahrzeugen entstand dabei ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 3000 Euro.

Auto nicht gegen Wegrollen gesichert

Am Donnerstag rollte gegen 20:20 Uhr in der Straße Am Rain in Laudenbach der geparkte Pkw eines 23-jährigen Mannes das Gefälle in Richtung Ortsmitte hinunter. Das Auto wurde durch den Anstoß gegen einen dort geparkten Pkw aufgehalten. Bei dem Unfall entstand an den beiden Fahrzeugen ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 8000 Euro.