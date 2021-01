Reh bei Unfall in Schneppenbach getötet

Kleinunfall in Westerngrund

Westerngrund, Lkr. Aschaffenburg. Am Sonntag um kurz vor 13 Uhr beschädigte ein 44-jähriger Pkw-Fahrer beim Ausfahren aus einer Hofeinfahrt in der Straße Am Förstergraben einen geparkten Audi. Pro Fahrzeug entstand ein Schaden von 2.000 Euro.

Stehenden Wagen übersehen

Alzenau, Lkr. Aschaffenburg. Bei einem Verkehrsunfall auf dem Gelände einer Tankstelle in der Industriestraße entstand am Sonntagnachmittag ein Schaden von 5.000 Euro. Gegen 15.30 Uhr wollte der 32-jährige Fahrer eines Kleintransporters das Tankstellengelände verlassen. Dabei übersah er den stehenden VW einer 33-jährigen Frau und streifte diesen mit seiner Beifahrerseite an der linken Front.

dc/Meldungen der Polizei Alzenau