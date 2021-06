Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf rund 5000 Euro beziffert.

Mountaibike uin gemünden gefunden - Wer vermisst sein Fahrrad?

Gemünden a. Main, Lkr. Main-Spessart. Am Montag wurde am ehemaligen Bolzplatz in der Keßlerstraße ein Mountainbike aufgefunden. Das Rad lag unverschlossen am Wegrand. Der Eigentümer kann sich mit dem Fundamt der Stadt Gemünden in Verbindung setzen.

dc/Meldungen der Polizei Gemünden