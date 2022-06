Reh ausgewichen - drei Verletzte in Kirchzell

Am Dienstag, gegen 22.20 Uhr fuhr ein 18-jähriger Fahranfänger mit seinem VW auf der Kreisstraße MIL 17, von Preunschen kommend in Fahrtrichtung Amorbach. Kurz vor einer Linkskurve überquerte ein Reh die Fahrbahn, woraufhin der junge Fahrer nach rechts lenkte, dem Tier auswich und mit seinem Fahrzeug ins Schleudern kam.

Er geriet ins dortige Bankett und rutschte mit dem Fahrzeug einige Meter den Grünstreifen entlang. Schließlich kam der VW in Schrägstellung und auf der linken Fahrzeugseite zum Liegen. Der Fahrer sowie seine beiden Mitinsassen hatten Glück im Unglück.

Sie wurde nur leicht verletzt und mussten zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus nach Erlenbach und Erbach eingeliefert werden. Das Reh lief unverletzt in den Wald zurück.

Am Einsatz beteiligt waren neben den Rettungsdiensten auch die Freiwillige Feuerwehren Kirchzell und Preunschen. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste vom Abschleppdienst an den Haken genommen werden. Der Gesamtschaden wird mit ca. 2600 Euro zu Buche schlagen.

Gartenlaube in Großheubach aufgebrochen

Großheubach. An einer Gartenlaube im Weinberg zwischen Großheubach und Miltenberg zerstörten Unbekannte ein Glasbausteinfenster. Weiterhin wurde eine Holzleiter entwendet. Der Tatzeitraum lässt sich zwischen dem 13. Mai und 31. Mai eingrenzen. Der Diebstahls- und Sachschaden wird auf etwa 200 Euro geschätzt.

Opferstock in Amorbach aufgebrochen

Amorbach. Am Sonntag wurden in der Zeit zwischen 10:00 Uhr und 17:00 Uhr in Amorsbrunn, in der dortigen Kapelle, die zwei Vorhängeschlösser des Opferstocks mittels eines Bolzenschneiders aufgebrochen. Das darin befindliche Bargeld wurde entwendet. Der Sach-, bzw. Diebstahlsschaden beläuft sich auf circa 60 Euro.

Unfallfluchten in Bürgstadt und Amorbach

Bürgstadt. Ein in der Martinsgasse geparkter Skoda wurde in der Zeit von Montag, 22:00 Uhr bis Dienstag, 07:30 Uhr, von einem bislang Unbekannten angefahren. Der Verursacher hinterließ einen Sachschaden in Höhe von 200 Euro.

Amorbach. Ein geparkter BMW wurde am Schloßplatz, in der Zeit von Dienstag, 08:00 Uhr bis 08:30 Uhr, von einem Unbekannten angefahren. Hier entstand ein Sachschaden am hinteren, rechten Radkasten in Höhe von 150 Euro.

Zeugen, die Angaben oder verdächtige Beobachtungen zu den Diebstählen oder den Unfallfluchten machen können, werden gebeten bei der Polizeiinspektion Miltenberg zur Aufklärung der Straftaten zu melden.

dc/Polizei Miltenberg