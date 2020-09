Regennässe bei Stockstadt: BMW schleudert über die Fahrbahn

Gegen 10.30 Uhr wollte die 53-Jährige von der B469 kommend auf die Autobahn in Richtung Frankfurt auffahren. Im Auffahrtsbereich zur Parallelfahrbahn der Autobahn kam der BMW auf der regennassen Fahrbahn ins Rutschen, prallte in die linke Leitplanke, wurde von dieser abgewiesen und kam schließlich an der Außenleitplanke zum Stehen. Während am BMW wirtschaftlicher Totalschaden von mehreren tauend Euro entstand, kam die Fahrerin mit einem Schrecken davon und blieb unverletzt. Die Feuerwehr Mainaschaff war vor Ort und band auch die auslaufenden Betriebsstoffe. Während der Bergung des Unfallfahrzeugs stand nur einer von zwei Fahrstreifen zur Verfügung, was jedoch zu keinen wesentlichen Behinderungen führte.

Ralf Hettler