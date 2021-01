Regen und Tauwetter sorgen für geflutete Keller im Kahlgrund

So wurden im Markt Mömbris vorsorglich an neuralgischen Punkten Sandsäcke aufgeschichtet. Im Zuge dessen wurden auch in der Nacht noch 1500 neue Sandsäcke gefüllt. Glücklicherweise werden diese bisher noch nicht benötigt. Die Feuerwehren aus Westerngrund, Schneppenbach, Königshofen, Mömbris, Niedersteinbach, Schimborn, Michelbach, Blankenbach, Kälberau, Schöllkrippen, Kleinkahl und Hösbach Bahnhof waren im Unwettereinsatz.

Außerdem füllten 45 Feuerwehrfrauen und -männer der Wehren Königshofen, Hemsbach und Schimborn unter der Leitung von Kreisbrandmeister Georg Thoma rund 1500 neue Sandsäcke. Die Logistik zur Verteilung des Materials übernahmen die Kameraden aus Großostheim und Schöllkrippen. Die Verpflegung des Personals stellten die Feuerwehren Hohl, Gunzenbach und Reichenbach. Die Maßnahmen koordinierte Kreisbrandinspektor Frank Wissel.