Rechtsradikale Schmierereien auf Skateranlage in Schaafheim

Wie der Information zu entnehmen ist, schmierten diese anscheinend in der Nacht zum Sonntag Nazi-Parolen auf die Anlage und beschädigten diese. Entsprechend erstattete die Kommune am Dienstag auch Strafanzeige.

Wie Polizeisprecherin Katrin Pipping auf Nachfrage sagte, ermittle die Kriminalpolizei wegen Sachbeschädigung. Auf mehrere Rampen seien mit schwarzer Farbe Inschriften mit verfassungsfeindlichem Inhalt geschmiert worden. Die neue Skateranlage, welche erst seit gut einer Woche in Betrieb ist, kostete nach Angaben der Gemeinde rund 100.000 Euro. Bürgermeister Daniel Rauschenberger bezifferte den Schaden für die Reinigung der Rampen auf rund 2000 Euro. Eine Belohnung habe die Gemeinde in solchen Fällen schon immer ausgesetzt. »Das war auch erfolgreich, etwa bei den Schmiererein vergangenes Jahr an der Kulturhalle«, fügt er an. Zeugen könnten sich auch in der Gemeinde bei Sophia Teichmann, Telefon.: 06073-7410-15 melden.

bHinweise an die Polizei:Tel. 06071- 96560

