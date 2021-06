Rechtskurve übersehen - Skoda-Fahrerin bricht durch Gartenzaun

Hinweise auf einen Alkoholkonsum gab es keine.

Die Fahrzeugführerin und ihre beiden Mitfahrerinnen blieben unverletzt. Der Skoda war nicht mehr fahrbereit und es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 5000 Euro. Am Gartenzaun entstand ein Schaden in Höhe von ca. 2000 Euro.

Gartentor in arnstein zugeschweißt

Arnstein-Schwebenried, Lkr. Main-Spessart. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag haben Unbekannte im „Bücholder Weg“ den Riegel eines Gartentors am Gartentor festgeschweißt. Hierdurch war das Öffnen des Tors nicht mehr möglich. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 500 Euro. Die Polizei Karlstadt bittet um Hinweise unter Tel.: 09353/ 97 41 0.

Unfallflucht in Karlstadt

Karlstadt, Lkr. Main-Spessart. Im Laufe des vergangenen Donnerstags, im Zeitraum 13:00-18:00 Uhr, ereignete sich in der Straße „Berliner Ring“ eine Unfallflucht. Hierbei parkte vermutlich ein silberfarbener PKW, unbekannter Marke, vor einem schwarzen PKW Mazda, am rechten Fahrbahnrand in Fahrtrichtung „Am Schallerts“. Als der Halter des Mazdas zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, konnte er an seinem Stoßfänger vorne links, einen frischen Streifschaden feststellen. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 800 Euro.

Die Polizei Karlstadt bittet um Hinweise unter Tel.: 09353/ 97 41 0.

Unfallflucht in Rohrbach

Karlstadt-Rohrbach, Lkr. Main-Spessart. Im Laufe des gestrigen Vormittags ereignete sich eine Unfallflucht in der Straße „Am Kernersweg“. Ein größeres Fahrzeug war hier beim Rangieren im dortigen Wendehammer an eine Straßenlaterne gestoßen, weshalb diese in Schräglage geriet und an mehreren Stellen beschädigt wurde. Der Schaden wird auf eine Höhe von ca. 1500 Euro geschätzt.

Die Polizei Karlstadt bittet um Hinweise zum Unfallhergang oder Unfallfahrzeug unter Tel.: 09353/ 97 41 0.

Beim Linksabbiegen die Kurve geschnitten

Arnstein, Lkr. Main-Spessart. Am gestrigen Freitag gegen 10:00 Uhr, befuhr ein Linienbus der Marke Iveco, die „Grabenstraße“ in Fahrtrichtung „Karlstadter Straße“. Als der Bus der abknickenden Vorfahrtsstraße nach links folgen wollte, schnitt er die Linkskurve so, dass er etwa einen halben Meter auf die Gegenfahrspur geriet und einen dort wartenden Linksabbieger, PKW Peugeot, touchierte.

Bei dem Unfall wurde niemand verletzt und es entstand ein Gesamtschaden von ca. 4000 Euro.

Wiederholungskennzeichen von Fahrradträger entwendet

Eußenheim, Lkr. Main-Spessart. Im Zeitraum 02.06.2021 14:00 Uhr bis 04.06.2021 20:30 Uhr, parkte ein PKW, Opel in rot, auf dem Parkplatz der Pension „Heuler“ in der Straße „Am Gebehrstal“. Als der Fahrzeughalter zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, konnte er feststellen, dass sein Wiederholungskennzeichen mit Halterung von dem Fahrradträger entwendet worden war. Der Beuteschaden beträgt 15 Euro.

Die Polizei Karlstadt bittet um Hinweise unter Tel.: 09353/ 97 41 0.

dc/Meldungen der Polizei Karlstadt