Rechtenbach: Unbekannter zapft 60 Liter Benzin ab - Polizei sucht Zeugen

Der Eigentümer hörte am Mittwoch gegen 4.20 Uhr ein ungewöhnliches Geräusch von der Straße. Bei der anschließenden Überprüfung konnte er aber niemanden feststellen.

Hinweise nimmt die Polizei Lohr unter 09352/874130 oder pp-ufr.lohr.pi@polizei.bayern.de entgegen.

Geparktes Fahrzeug beschädigt

Lohr-Ruppertshütten. In Ruppertshütten wurde in der Zeit von 5. bis 8. Februar ein geparkter Wagen durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Fahrzeuginhaber hatte seinen silbernen Mercedes am Straßenrand vor seinem Wohnanwesen in der Grubenstraße am 5. Februar abgestellt. Am 8. bemerkte er gegen 17 Uhr, dass die hintere Stoßstange beschädigt ist und sich an der beschädigten Stelle blauer Fremdlack befand. Die Höhe des Sachschadens wird auf etwa 1500 Euro geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizei Lohr unter 09352/874130 oder pp-ufr.lohr.pi@polizei.bayern.de entgegen.

Wohnwagen beschädigt

Wiesthal. In Wiesthal wurde in der Straße „Am Bahnhof“, direkt unterhalb des dortigen Bahnhofes, ein abgestellter Wohnwagen beschädigt. Der Wohnanhänger war in der Zeit von 10. Janaur bis 8. Februar dort auf einem privaten Grundstück abgestellt. Bislang unbekannte Täter öffneten den Wohnwagen gewaltsam und beschädigten beziehungsweise verunreinigten den Innenraum. Der entstandene Sachschaden wird mit etwa 1000 Euro beziffert.

Hinweise nimmt die Polizei Lohr unter 09352/874130 oder pp-ufr.lohr.pi@polizei.bayern.de entgegen.

Meldungen der Polizei Lohr

Gemünden-Massenbuch. Am Mittwochmorgen gegen 7.20 Uhr befuhr ein 32-jähriger Autofahrer den Ortsverbindungsweg von Massenbuch in Richtung Wiesenfeld. Dabei sprang im Waldstück nach Massenbuch ein Reh auf die Fahrbahn und wurde von seinem Wagen erfasst. Da das vermutlich verletzte Tier flüchtete, wurde der Jagdpächter zur Nachsuche verständigt. Am Seat entstand geringer Sachschaden in Höhe von etwa 50 Euro.

Vorfahrt missachtet

Gemünden. Am Mittwoch gegen 16.05 Uhr kam es an der Einmündung zur Scherenberghalle zu einem Verkehrsunfall. Ein 18-jähriger Autofahrer wollte von der Schulstraße kommend auf die B26 einbiegen. Hierbei übersah er eine 42-jährige Autofahrerin, welche die B26 in Richtung Ortsausgang befuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Verletzt wurde niemand. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 9.500 Euro.

Fahrer eines Elektromobils bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Burgsinn. Am Mittwochvormittag befuhr die 29-jährige Fahrerin eines Kia die Mühlenstraße. In einer Linkskurve kam ihr ein 74-Jähriger mit einem dreirädrigen Elektromobil entgegen. Der 74-Jährige prallte mit seinem Fahrzeug gegen die linke Front des Autos und stürzte auf den Gehweg. Hierbei erlitt er mehrere Platzwunden, Rippenbrüche und einen Nasenbruch. Er wurde mit dem BRK in ein Krankenhaus verbracht. Am Auto der 29-jährigen Frau entstand Schaden in Höhe von circa 3000 Euro, am Fahrzeug des 74-jährigen entstand etwa 1000 Euro Schaden.

Streit unter Jugendlichen

Langenprozelten. Am Mittwoch wurde die Polizei gegen 19 Uhr zum Bahnhof nach Langenprozelten gerufen. Es sei dort im Bereich um den Bahnhof herum zu einer Streitigkeit unter mehreren Jugendlichen gekommen. Die vor Ort gewonnenen Erkenntnisse ergaben vorerst keine Hinweise auf vorliegende Straftaten.

Es wird unter der Nummer: 09351/9741-0 um Hinweise aus der Bevölkerung gebeten, die dort im Bereich gemacht wurden.

Meldungen der Polizei Gemünden

Vorfahrt-Unfall: Autos kollidieren

Arnstein-Gänheim. Am Mittwoch um 8.30 Uhr wollte eine 38-jährige Autofahrerin von der Schulzenstraße in die Frankenstraße einbiegen. Hierbei übersah sie den von links kommenden, vorfahrtsberechtigten Wagen einer 27-jährigen Autofahrerin. Es kam zum Zusammenstoß mit einem Sachschade von insgesamt 12.000 Euro. Die Fahrerinnen wurden nicht verletzt.

Meldung der Polizei Karlstadt