Rechtenbach: Motorradfahrer nach Unfall in Klinik

Aus einer Seitenstraße fuhr ein PKW auf die Hauptstraße in Richtung Aschaffenburg ein, übersah dabei ein aus Richtung Lohr kommendes Kraftrad und kollidierte mit diesem. Der Motorradfahrer wurde vorsorglich in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Sein Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

Fahrrad gestohlen

Lohr. Am Samstagnachmittag, den 30.07.2022 in einer Zeit zwischen 15 Uhr und 17.30 Uhr wurde einem 11-jährigen sein weiß/grünes Mountainbike der Marke Focus vom Parkplatz Stadthalle vor dem Lohrer Freibad gestohlen. Sachdienliche Hinweise können der Polizeiinspektion Lohr am Main telefonisch unter 09352/87410 oder per Mail unter pp-ufr.lohr.pi@polizei.bayern.de mitgeteilt werden

Lohr. Am Donnerstag, den 28.07.2022, etwa gegen 12 Uhr fuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug gegen eine Hauswand in der Rathausgasse. Dabei entstand ein Schaden. Die Schadenshöhe wird auf ca. 1000€ beziffert. Sachdienliche Hinweise können der Polizeiinspektion Lohr am Main telefonisch unter 09352/87410 oder per Mail unter pp-ufr.lohr.pi@polizei.bayern.de mitgeteilt werden.

mkl/Polizei Lohr