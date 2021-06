Rauschgiftfahnder durchsuchen drei Wohnungen in Erbach, Groß-Umstadt und Breuberg

Zum anderen hatten die Ermittler aus einem anderen Rauschgiftverfahren Erkenntnisse über einen 27 Jahre alten Mann aus Breuberg gewonnen, der Marihuana ankaufen soll. Der Verdacht hat sich bestätigt. Obwohl bei ihm nur eine geringe Menge des Rauschmittels gefunden wurde, laufen die Ermittlungen wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz weiter.

In den Wohnungen der zwei Männer in Erbach und Groß-Umstadt wurden etwa 250 Dosen mit CBD-Blüten und 280 Tüten, die mit jeweils einem Gramm CBD-Blüten gefüllt waren,sichergestellt. Des Weiteren nahmen die Ermittler 6500 Euro, drei Computer und Rechnungen über zurückliegende Verkäufe in amtlicher Verwahrung.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Tatverdächtigen wieder auf freien Fuß gesetzt.

dc/Meldung der Polizei Südhessen