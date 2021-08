Rauschgift und Messer im Bereich der Aschaffenburger Mainwiese

Bei einem 20-jährigen mit Wohnsitz in Aschaffenburg wurde ein verbotenes Faltmesser aufgefunden, bei seinem 17-jährigen Bekannten aus dem Landkreis Aschaffenburg eine kleine Menge Marihuana. Sowohl das Messer als auch das Rauschgift wurde sichergestellt. Die beiden jungen Männer mussen sich jeweils einem Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Waffen- bzw. Betäubungsmittelgesetzes stellen.

Geklärte Unfallflucht in Damm

Aschaffenburg-Damm. Am Samstagnachmittag gegen 14.30 Uhr ereignete sich in der Langen Straße im Bereich des Taxistands ein unerlaubtes Entfernen vom Unfallort. Ein weißer Audi A3 fuhr mit der Front in das Fahrzeugheck eines geparkten Taxis und entfernte sich anschließend, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen, von der Unfallstelle. Aufgrund der Angaben aufmerksamer Zeugen konnte der fluchtige Wagen ermittelt und ein Strafverfahren gegen den Unfallverursacher eingeleitet werden.

Ungeklärte Unfallflucht in Damm

Aschaffenburg-Damm. Zwischen dem 23. August, um Mitternacht, bis zum 24.August, gegen Mitternacht, ereignete sich in der Paulusstraße in stadtauswärtiger Fahrtrichtung ein Verkehrsunfall, bei dem ein am linken Fahrbahnrand abgestellter Opel im Bereich der Beifahrerture sowie des rechten Kotflugels in Höhe von rund 2500 beschädigt wurde. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne seine Beteiligung am Verkehrsunfall anzugeben oder die zuständige Polizeiinspektion Aschaffenburg zu unterrichten. Sollten Zeugen hier Beobachtungen gemacht haben, bittet die Polizeiinspektion Aschaffenburg um sachdienliche Hinweise unter der Tel.: 06021/857-2230.

BMW beschädigt

Aschaffenburg. Zwischen Freitag, 20.30 Uhr und Samstag, 9.30 Uhr, wurde ein im Leiderer Stadtweg geparkter BMW mutwillig beschädigt. Der Täter verursachte einen Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro im Front- und Heckbereich und verkratzte zudem den Außenspiegel des Fahrzeugs. Die Polizeiinspektion Aschaffenburg bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 06021/857-2230.

Diebstahl von Spirituosen

Goldbach. Am Samstagnachmittag wurde ein 53-jähriger in einem Lebensmitteldiscounter dabei beobachtet, wie er zwei Flaschen Mini-Spirituosen in seinen Rucksack einsteckte. An der Kasse bezahlte er nur ein mitgefuhrtes Bier und verließ den Kassenbereich. Durch eine Angestellte der Filiale angesprochen, offenbarte der Goldbacher die zuvor eingesteckten Alkoholika. Noch vor Eintreffen der aufnehmenden Polizeistreife trank der durstige Mann im Buro der Filialleitung die Fläschchen aus. Neben einem Hausverbot erwartet ihn ein Strafverfahren wegen Diebstahls geringwertiger Sachen.

Versuchter Diebstahl von Obst

Bessenbach. Zur richtigen Zeit am richtigen Ort war der Eigentümer eines Flurstücks im Bessenbacher Ortsteil Keilberg. Er ertappte einen 68-jährigen aus dem Landkreis Aschaffenburg und eine 60-jährige aus dem Wetteraukreis dabei, wie sie insgesamt rund 8 Kilo Zwetschgen und 8 Kilo Äpfel von Bäumen des Grundstücks abernteten. Auf den Diebstahl angesprochen schütteten die zwei Personen das Obst in eine angrenzende Hecke und flüchteten zunächst zu Fuß. Der männliche Täter kehrte später an die Tatörtlichkeit zurück, um sich uber den Anzeigenerstatter zu beschweren, seine Mittäterin wurde später ebenfalls im Ortsbereich angetroffen. Die Täter müssen sich wegen des Diebstahls von Obst in einem Strafverfahren verantworten.

Körperverletzung nach Streitigkeit

Mainaschaff. Als Folge einer zivilrechtlichen Streitigkeit wegen des Haltens von Nutztieren kam es in einem Geschäft in Mainaschaff zu einer Handgreiflichkeit. Die Tiere des Geschädigten waren dem ortsansässigen 58-jährigen zu laut, weshalb er dem Tierhalter zwei Ohrfeigen versetzte. Als Konsequenz für den Übergriff erwartet den Täter ein Strafverfahren wegen Körperverletzung.

Segwayunfall in Aschaffenburger Park

Aschaffenburg. Ebenfalls am Samstagnachmittag, gegen 15 Uhr, kam es in der Fasanerie in Aschaffenburg zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 63-jährige leicht verletzt wurde. Die Rentnerin hatte mit anderen Teilnehmern bei einem lokalen Anbieter eine Segwaytour gebucht. Nach der erforderlichen Einweisung an dem Elektrokleinstfahrzeug führte die Tour die Gruppe unter anderem auf einem Schotterweg parallel zum Lufthofweg durch den Park. Hier geriet die Frau aufgrund von Bodenunebenheiten ins Wanken und verlor schließlich das Gleichgewicht. In der Folge stürzte die Dame über die Lenkstange und zog sich Schürf- und Platzwunden zu. Die verletzte Frau wurde zur Erstversorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

mkl/Polizei Aschaffenburg