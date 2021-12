Rauschgift bei Zugkontrolle gefunden

Hierbei wurden drei 17-jährige Männer aus Mittelfranken kontrolliert. Bei ihnen wurde Rauschgift aufgefunden und beschlagnahmt. Anschließend wurden die drei Personen den Beamten der Polizei Gemünden übergeben. Nach Beendigungen der Maßnahmen durch die Beamten konnten die drei 17-jährigen Männer ihre Heimreise wieder antreten.

Wildunfall

Burgsinn. Am Mittwoch um 05:45 Uhr fuhr ein 27-jähriger Mann von Burgsinn in Richtung Rieneck. Hierbei erfasste er ein die Straße querendes Reh. Das Reh lief anschließend in den Wald davon, am Pkw entstand ein Schaden von ca. 1500 Euro.

Gemünden. Ein 74-jähriger Mann wurde am Mittwoch um 16:30 Uhr in einem Supermarkt in Gemünden dabei beobachtet, wie er verschiedene Waren in seiner Kleidung verstaut und nicht in den Einkaufswagen legte. Nachdem der 74-jährige Mann seinen Einkauf an der Kasse bezahlt hatte, wurde er vom Personal angehalten und später den Polizeibeamten übergeben. Gegen den 74-jährigen wurde Strafanzeige erstattet, zudem wurde ihm ein Hausverbot erteilt.

Heßdorf. Der Polizei Gemünden wurde mitgeteilt, dass es seit längerer Zeit immer wieder zu Sachbeschädigungen und Verschmutzungen am Vereinsheim des SV 1949 Heßdorf kommt. Es wird unter der Nummer: 09351/9741-0 um Hinweise aus der Bevölkerung gebeten, die zur Aufklären dienen können.

