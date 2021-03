Rauschgift bei Kontrolle in Lohr sichergestellt - Tatverdächtiger in U-Haft

Gegen 17.30 Uhr kontrollierte eine Streifenbesatzung in der Rechtenbacher Straße einen Pkw. Im Fahrzeuginneren entdeckten die Beamten einen Plastiksack mit rund einem Kilogramm Marihuana und ein Paket mit ca. 500 Gramm Haschisch. Neben den Betäubungsmitteln stellten die Beamten im Pkw auch ein Einhandmesser und einen Baseballschläger sicher.

Der Mann am Steuer, ein 55-Jähriger aus dem Landkreis Main-Spessart, wurde vorläufig festgenommen. Die weiteren Ermittlungen in dem Fall übernahm in der Folge die Kriminalpolizei Würzburg in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Würzburg.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Festgenommene am Montag dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der gegen den 55-Jährigen die Untersuchungshaft wegen des dringenden Tatverdachts des unerlaubten bewaffneten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge anordnete. Der Beschuldigte wurde nach der Eröffnung des Haftbefehls in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.