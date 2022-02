Rauchwolken über A45 bei Karlstein: Tiguan brennt

Grund hierfür war ein brennender VW Tiguan aus dem Zulassungsbezirk Bodenseekreis. Der Wagen war auf der A45 in Richtung Aschaffenburg unterwegs als das Auto zunächst eine Warnmeldung anzeigte. Nach anfänglichem qualmen konnte der 80-jährige Fahrer mit seiner 73-jährige Beifahrerin die Autobahn noch verlassen. Am Ende der Anschlussstelle schlugen jedoch schon die Flammen aus dem Motorraum, so dass die Feuerwehren aus den umliegenden Gemeinden zum Löschen ausrücken mussten. Glücklicherweise konnten beide Insassen den Pkw rechtzeitig verlassen, bevor dieser komplett ausbrannte. Das Fahrzeugwrack wurde durch einen Abschleppdienst nach Beendigung der Löscharbeiten geborgen. Da unter dem Pkw auch die Fahrbahn beschädigt wurde, wird von einem Gesamtschaden von mindestens 35.000 Euro ausgegangen.

Bremsen defekt - Lkw aus dem Verkehr gezogen

Hösbach. Weil ein Sattelzug seltsame Geräusche von sich gab, wurde er von einer Streife der Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach einer Kontrolle unterzogen. Die technisch versierten Beamten stellten hierbei erhebliche Mängel im Bereich der Bremsanlage des Sattelaufliegers fest. Die Weiterfahrt des 40-Tonners wurde daher solange untersagt, bis er am Montag durch eine Fachwerkstatt begutachtet werden kann. Weiterhin muss der Fahrer mit einem empfindlichen Bußgeld rechnen, da er sein Fahrzeug trotz sicherheitsrelevanter Mängel in Betrieb genommen hatte.

mkl/VPI Aschaffenburg-Hösbach