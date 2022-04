Rauchmelder verhindert Schlimmeres in Stockstadt

In der Eibenstraße war gegen 20.30 Uhr zu einem Alarm wegen eines Zimmerbrands gekommen. Die Bewohnerin war durch einen Rauchmelder auf den Entstehungsbrand aufmerksam geworden. Ein kleiner Kühlschrank hatte Feuer gefangen. Ihr gelang es noch das Gerät nach draußen zu schaffen und sich in Sicherheit zu bringen. Ein Trupp unter Atemschutz konnte das brennende Gerät dann vor der Haustüre komplett ablöschen. Im weiteren Einsatzverlauf wurden von der Feuerwehr angebrannte Einrichtungsstücke ins Freie gebracht und die Wohnung belüftet. Die Bewohnerin wurde vom Rettungsdienst und einem Notarzt versorgt und für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr Stockstadt war unter Einsatzleiter und Kommandant Frank Bott mit fünf Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften bis um 21:45 Uhr im Einsatz. Kreisbrandinspektion Otto Hofmann machte sich vor Ort ein Bild von der Lage.

Ölspur auf der B26 in Aschaffenburg

Gegen 17:35 Uhr: Im Bereich B26 / Industriestraße galt es eine Ölspur zu beseitigen. Umgehend fuhr ein Fahrzeug der Feuerwehr Aschaffenburg diese Einsatzstelle an und beseitigte die ca. 20 Meter lange Gefahrenstelle.

Baum fällt auf Oberleitung der Bahnstrecke Aschaffenburg-Darmstadt

Die Feuerwehr Stockstadt wurde gegen 16.10 Uhr zu einem umgestürzten Baum im Bereich der Bahngleise der Bahnstrecke Aschaffenburg- Darmstadt gerufen. Entsprechend der Meldung fanden die Einsatzkräfte den Baum in der Oberleitung hängend vor. Über den Baum entstand ein Kurzschluss in der Oberleitung und es bildete sich ein Lichtbogen, der den Baum in Brand setzte. Das Feuer wurde mit einem C-Rohr und Wasser aus dem Löschfahrzeug abgelöscht. Hierbei hielten die Feuerwehrleute wegen des bestehenden Kurzschlusses größtmöglichen Abstand. Im weiteren Verlauf zerstörte der Baum die Oberleitung im betroffenen Bereich vollständig. Durch ebenfalls verständigte Notfallmanager der Bahn, wurde die Oberleitung stromlos geschaltet und an mehreren Stellen geerdet. Danach konnte die Feuerwehr mit dem Zersägen des umgestürzten Baumes beginnen und mit der Seilwinde des Rüstwagens den Baum aus dem Gleisbereich holen. Während des gesamten Einsatzes stand auf dem Gegengleis, in ca. 300 Meter Entfernung, ein Zug mit ca. 20 Fahrgästen an Bord. Da hier niemand gefährdet oder geschädigt war, musste die Feuerwehr nicht eingreifen. Gegen 18:30 Uhr wurde die Einsatzstelle an die Bahn übergeben. Zu diesem Zeitpunkt war die Bahnlinie Aschaffenburg-Darmstadt im Bereich Stockstadt noch voll gesperrt.

stru/Kreisbrandinspektion Aschaffenburg