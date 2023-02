Rauchmelder löst Feuerwehreinsatz in Karlstadt aus

Am Donnerstag gegen 13:00 Uhr kam es in der Innenstadt von Karlstadt zu einem Feuerwehreinsatz. Hier wurden die Feuerwehren Karlstadt und Karlburg sowie der Rettungsdienst und die Polizei zu einer Brandgefahr in einer Wohnung in der Kärrnergasse alarmiert. Vor Ort hatte sich herausgestellt, dass die 84-jährige Bewohnerin versehentlich den Backofen anstelle der Herdplatte aufgedreht hatte und somit eine Plastikauflaufform schmolz. Dies wiederum hatte den Rauchmelder ausgelöst. Es entstand keinerlei Personen- und Sachschaden. Lediglich die Wohnung und das Treppenhaus wurden verqualmt.

Meldung der Polizeiinspektion Karlstadt

Am Donnerstagnachmittag wurde in Frammersbach eine Autofahrerin angehalten und kontrolliert. Nachdem während der Kontrolle deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden konnte, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 0,54 Promille. Die Weiterfahrt wurde danach unterbunden und Anzeige erstattet.

Meldungen der Polizeiinspektion Lohr