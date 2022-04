Rauchentwicklung in Markheidenfelder Mehrfamilienhaus

Vorübergehend eine neue Bleibe muss sich eine 94-jährige Marktheidenfelderin suchen. Ihre Wohnung in einem Mehrfamilienhaus An den Birken ist nach einem mutmaßlichen technischen Defekt eines Heizlüfters und der anschließenden Rauchentwicklung vorerst nicht mehr bewohnbar. Ein Nachbar hatte den Qualm bemerkt, den Notruf abgesetzt und der Dame, die unverletzt blieb, geholfen. Die freiwilligen Feuerwehren aus Erlenbach und Marktheidenfeld waren zusammen mit der Landkreisführung und dem Rettungsdienst vor Ort, es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro.

Sachbeschädigung in Erlenbach durch unbekannte Substanz

Die Außenfassade eines Anwesens in der Straße Obere Gasse in Tiefenthal wurde im Tagesverlauf des gestrigen Donnerstags beschädigt. Der Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro wurde durch ein unbekanntes Fahrzeug verursacht, dessen Fahrzeugführer sich anschließend ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen von dort entfernte. Die Polizeiinspektion Marktheidenfeld ermittelt nun wegen Unerlaubtem Entfernen vom Unfallort und bittet unter Tel.09391/9841-0 um sachdienliche Hinweise.

stru/Polizei Marktheidenfeld