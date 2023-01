Rauchender ICE im Würzburger Hauptbahnhof

Um 16.39 Uhr wurden die Berufsfeuerwehr zu einer Rauchentwicklung an einem ICE zum Hauptbahnhof alarmier. Aufgrund der Meldung wurden zwei Löschzüge sowie mehrere Sonderfahrzeuge zur Einsatzstelle entsandt. Bei Ankunft der Einsatzkräfte stand der ICE im Bahnhof an einem Gleis. Der Zug wurde bereits durch Personal der Deutschen Bahn vollständig geräumt. Menschen wurden nicht verletzt. Im vorderen Bereich des Zugs war eine leichte Rauchentwicklung sichtbar. Sofort ging ein Trupp zur Erkundung an den betroffenen Zug. Zeitgleich wurde ein Löschangriff vorbereitet.

Im weiteren Einsatzverlauf stoppte die Rauchentwicklung. Der Zug wurde mit einer Wärmebildkamera kontrolliert. Ein Brand konnte nicht festgestellt werden. Nach 1 Stunde konnten die Einsatzkräfte wieder einrücken. Insgesamt waren 60 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr, der Freiwilligen Feuerwehr Würzburg Grombühl, Sanderau, Heidingsfeld und die Freiwillige Feuerwehr Unterdrürrbach sowie der Rettungsdienst und die Polizei im Einsatz.

Die Ursache der Rauchentwicklung wird aktuell durch die Deutsche Bahn ermittelt.

Meldung der Feuerwehr Würzburg