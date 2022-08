Gegen 10:45 Uhr ging bei der Einsatzzentrale der Polizei Unterfranken die Mitteilung über einen Raubüberfall auf einen Geldtransporter in der Borsigstraße ein. Demnach haben zwei bewaffnete Tatverdächtige den Transporter gestoppt, die beiden Fahrzeuginsassen gefesselt und sind innerhalb kürzester Zeit mit einer Beute in noch unbekannter Höhe geflüchtet.

Von den beiden Männern, die mit einem schwarzen Jaguar aus dem Landkreis Groß-Gerau vom Tatort geflüchtet sind, liegt lediglich eine vage Personenbeschreibung vor: Beide sollen zwischen 30 und 40 Jahre alt sein und uniformähnliche Kleidung getragen haben.

Laut Polizeisprecher Maximilian Basser wurde kurz nach der Tat an einem Weg am Kreisel bei der A 45-Anschlussstelle Alzenau-Nord das mutmaßliche Fluchtfahrzeug entdeckt. Es war zuvor in Brand gesteckt worden.

Die Polizei fahndet mit einem Großaufgebot nach den Tätern. Auch Beamte aus dem benachbarten Hessen unterstützen die Suche. Die Verdächtigen sind nun möglicherweise zu Fuß unterwegs und bewaffnet, so Basser. Die Polizei bittet, keine Anhalter mitzunehmen.

Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben oder glauben, die Täter zu sehen, sollen den Notruf 110 wählen und keinesfalls selbst aktiv werden, mahnt die Polizei.

Wir berichten hier weiter

vd/fka/Polizei Unterfranken