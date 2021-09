Raubüberfall erlogen - großer Polizeieinsatz rund um Faulbach

Am Dienstag, um 13.25 Uhr, rief die Mutter eines 19-jährigen die Polizei an, da ihr Sohn um 13.15 Uhr ausgeraubt wurde und durch einen Niederschlag kurzzeitig bewusstlos war. Die Polizei in Miltenberg organisierte aus benachbarten Dienstbereichen und mit eigenen Kräften insgesamt fast 10 Streifenbesatzungen, um in Faulbach und Umgebung nach den Tätern zu fahnden.

Der 19-jährige gab an, dass er im Wald spazieren war, als ein orangefarbenes Motorrad mit zwei Personen ihn im Vorbeifahren niederschlugen und seine Geldbörse entwendeten. Das Gebiet wurde durch die eingesetzten Streifen großräumig umstellt und nach den möglichen Tätern wurde gefahndet.

Der junge Mann hatte Verletzungen am Körper, die mit seiner Geschichte nicht übereinstimmen konnte. Während der Spurensicherung und weiteren Befragung am Tatort gab er schließlich zu, die ganze Geschichte nur erfunden zu haben. Letztendlich sei er gestürzt un hatte hierbei seinen Geldbeutel kaputt gemacht. Aus Angst vor möglichen Folgen hatte er diesen anschließend in den Wald geschmissen. Auf das orangene Motorrad ist er gekommen, da er kurz zuvor während seinem Spaziergang von eben solch einem Motorrad überholt wurde.

Das Endergebnis seiner Lügengeschichte ist nun, dass er sich selber strafbar gemacht hat, da er eine Straftat vorgetäuscht hat. Weiter wird er für den polizeilichen Einsatz eine Rechnung bekommen.