Raubüberfall auf Tankstelle in Dettingen - Mehrere Täter flüchtig

Am Donnerstag kam es gegen 20:45 Uhr zu einem Raubüberfall auf eine Tankstelle im Karlsteiner Ortsteil Dettingen an der bayrisch-hessischen Grenze.

Mindestens ein Täter ist flüchtig. Zunächst vermutete die Polizei, dass die Täter über eine Brücke am Main in Richtung Mainflingen (Hessen) flohen. Umgehend wurden umfangreiche Suchmaßnahmen nach den Flüchtigen eingeleitet. Als Amtshilfe für die Polizei wurde ein Drohnenteam der Feuerwehr mit mehreren Drohnen an die Einsatzstelle angefordert. Diese sind mit einer Wärmebildkamera ausgestattet und können so Personen aufspüren, die sich eventuell im Nahbereich verstecken.

Insgesamt waren etwa 20 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und Kriminalpolizei im Einsatz. Die Kripo ermittelt nun. Wie die Täter bewaffnet waren sowie die Höhe der erbeuteten Geldsumme ist derzeit unklar.

sob / Quelle: 5vision.media