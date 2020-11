Raubüberfall in Bankfiliale in Groß-Umstadt

Er klopfte am Hintereingang, bedrohte die beiden weiblichen Angestellten mit einer Schusswaffe, ließ sich den Tresor zeigen und flüchtete zu Fuß mit Scheingeld in fünfstelliger Höhe. Die sofortige Fahndung verlief bislang negativ. Die Tatortaufnahme durch die Kriminalpolizei dauert aktuell an. Der Täter soll 30-40 Jahre alt sein und Deutsch mit osteuropäischem Akzent gesprochen haben. Er war bei Tatausführung mit einer roten Kapuzenjacke bekleidet. Das Raubgut packte er in eine schwarze Tasche. Zeugen bitte bei der Polizeistation Dieburg unter 06071-96560 melden.