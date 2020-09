Raubdelikte im Aschaffenburger Stadtgebiet: Kripo bittet um Zeugenhinweise

Das erste Raubdelikt ereignete sich kurz nach Mitternacht in der Löherstraße. Ein 15-Jähriger traf dort auf fünf Unbekannte. Einer aus der Gruppe soll den Jugendlichen angegriffen und ihm gewaltsam AirPods im Wert von etwa 100 Euro entwendet haben.

Der Angreifer war laut Angaben des Geschädigten etwa 20 Jahre alt. Er hatte kurze, seitlich abrasierte Haare und trug vermutlich eine helle Jeans und einen grauen Pullover. Von seinen Begleitern liegen keine Personenbeschreibungen vor.

Der leicht verletzte 15-Jährige wurde nach der Sachverhaltsaufnahme seinem Vater übergeben.

Raubdelikt, 0.20 Uhr, Roßmarkt

Etwa eine viertel Stunde nach der ersten Tat erreichte die Polizei die Mitteilung über ein weiteres Raubdelikt am Roßmarkt. Zwei 18 und 28 Jahre alten Männer gaben an, aus einer etwa vier- bis fünfköpfigen Gruppe heraus mit einem Messer bedroht und angegriffen worden sein. Einem Geschädigten wurde eine Cappy im Wert von etwa 40 Euro entwendet.

Ein Tatverdächtiger im Alter von 19 Jahren konnte inzwischen identifiziert werden. Die Ermittlungen zu seinen noch unbekannten Begleitern dauern noch an.

Der 18-jährige Geschädigte wurde bei der Tatausführung leicht verletzt.

Wer die Auseinandersetzungen nach Mitternacht in der Löherstraße oder am Roßmarkt beobachtet hat und wer möglicherweise sachdienliche Hinweise geben kann, die zur Aufklärung der Fälle beitragen könnten, wird dringend gebeten, sich unter Tel. 06021/857-1732 mit der Kriminalpolizei Aschaffenburg in Verbindung zu setzen.

Polizei Aschaffenburg/mm