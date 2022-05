Rastanlage Spessart-Nord: LKW-Fahrer landet in Polizei-Zelle

Nach Zeugenangaben kam es bereits schon zu tätlichen Auseinandersetzungen mit Passanten. Beamten der Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach konnten den 39-jährigen schließlich am Rasthaus feststellen. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab umgerechnet einen Wert von 2,52 Promille. Seinen Fahrzeugschlüssel musste er daher gleich abgeben um eine Weiterfahrt zu verhindern. Aufgrund der unmittelbaren Nähe zur Autobahn und weil der Betrunkene unkontrolliert auf der Rastanlage umherlief und anfing sich zu entblößen, wurde er zu seinem eigenen Schutz in Gewahrsam genommen. Seinen Rausch konnte der der Mann dann in der Ausnüchterungszelle ausschlafen.

Pkw überfährt 100m Leitplanke - Fahrer unverletzt

Stockstadt - Mit dem Schrecken und einem größeren Sachschaden ist der Fahrer eines Hyundai Tucson aus dem Main-Kinzig-Kreis davongekommen. Der 51-jährige Mann war auf der A3 in Richtung Frankfurt unterwegs, als er aus bisher nicht geklärter Ursache von der Fahrbahn abkam. Dort erwischte er die beginnende Leitplanke und rutschte mjt seinem Fahrzeug ca. 100m über diese, bevor er dahinter im Graben zum Stehen kam. Der nicht mehr fahrbereite Pkw wurde stark beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 43.000 Euro geschätzt. Zur Absicherung der Unfallstelle waren die Feuerwehren aus Kleinostheim und Stockstadt vor Ort. Der rechte Fahrstreifen wurde für die Dauer der Bergung gesperrt. Aufgrund des geringen Verkehrsaufkommens entstanden keine relevanten Verkehrsbehinderungen.

Rentner auf Abwegen

Hösbach. Ein ungewöhnliches Gefährt stellten Verkehrsteilnehmer an der Anschlussstelle Hösbach fest. Ein 87-jähriger Rentner war mit seiner 15km/h schnellen Mobilitätshilfe fälschlicherweise auf die A3 in Richtung Würzburg abgebogen. Nachdem er seinen Irrtum bemerkt hatte, verließ er die Autobahn bei nächster Gelegenheit und fuhr so den Beamten direkt in die Arme. Diese beließen es bei einer Verwarnung und begleiteten den Rentner auf den sichereren Fahrradweg.

Auffälliger Pkw aus dem Verkehr gezogen - Fahrer stand unter Drogeneinfluss

Aschaffenburg. Seine auffällige Fahrweise wurde einem polnischen Fahrzeugführer zum Verhängnis. Der 39-jährige war den Beamten der Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach schon auf der B8 aufgefallen, die Kontrolle erfolgt letztlich auf der A3 am Parkplatz Strietwald-Süd. Auch hier machte der Fahrer alles andere als einen verkehrstüchtigen Eindruck. Die Beamten entschlossen sich, die Weiterfahrt zu unterbinden. Der anschließende Fund einer geringen Menge Amphetamin bekräftigte diese Entscheidung, so dass der Fahrer seine Fahrt nicht mehr fortsetzen konnte. Da der Mann keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, musste er für das zu erwartende Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Besitz von Betäubungsmitteln eine Kaution hinterlegen.

