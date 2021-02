Raser unter Drogeneinfluss bei Lohr

Ein 25-jähriger aus unserem Landkreis hatte es am Sonntagnachmittag offenbar sehr eilig. Kurz nach 12:00 Uhr war der junge Mann mit seinem Audi auf der Staatsstraße 2315 zwischen Hafenlohr und Rothenfels in Richtung Lohr unterwegs. Per Lasermessung wurde dabei eine Geschwindigkeit von 133 km/h festgestellt. Nachdem sich bei der anschließenden polizeilichen Kontrolle der Verdacht auf einen zeitnahen Drogenkonsum herausstellte, war die Fahrt für ihn erstmal beendet. Die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt und auf der Dienststelle eine Blutentnahme durchgeführt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder entlassen.

klal/Quelle: Polizei Marktheidenfeld