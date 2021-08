Raser in Baustelle auf A3 bei Aschaffenburg

Dieser wurde in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag von einer teilstationären Geschwindigkeitsmessanlage, dem sog. Enforcement-Trailer, in der Baustelle auf Höhe Strietwald in Richtung Nürnberg erfasst. Die erlaubte Geschwindigkeit von 80 km/h hatte er dabei um satte 120 km/h überschritten und wurde somit mit 200 km/h samt Foto von dem Messgerät aufgezeichnet.

Die Unfallhäufigkeit in Baustellen, mit den dort vorhandenen verengten Fahrstreifen, steht in direktem Zusammenhang mit den gefahrenen Geschwindigkeiten. Insofern werden durch die Verkehrspolizei verstärkt Geschwindigkeitskontrollen in Baustellenphasen durchgeführt.

dc/Meldung der Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach