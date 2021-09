Raser auf der A3 bei Würzburg

Gegen 9.30 Uhr fuhr ein ziviler Streifenwagen der Verkehrspolizeiinspektion Würzburg-Biebelried, der mit modernster Messtechnik ausgestattet ist, auf der A 3 in Richtung Frankfurt. Etwa auf Höhe von Würzburg wurden sie in einem Baustellenbereich, indem die Geschwindigkeit auf 80 km/h reduziert war, von einem Audi überholt. Das Tempo wurde nach einer angemessenen Nachfahrt auf 145 km/h gemessen und war somit 65 km/h über dem erlaubten Limit. Dem 37-jährigen Fahrer des Audi blühen nun 440 EUR Bußgeld, zwei Punkte in Flensburg und zwei Monate Fahrverbot.

dc/Meldung der Verkehrspolizei Würzburg-Biebelried