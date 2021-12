Rangierunfall in Schöllkrippen

Ein 25-jähriger Lkw-Fahrer hatte um 11.5 Uhr beim Rangieren einen abgestellten Lkw beschädigt.

Karlstein-Großwelzheim. Ein 50-jähriger Sattelzugfahrer fuhr am Dienstag um 20.15 Uhr auf der Kölner Straße. Beim Abbiegen touchierte er mit seinem Auflieger einen Glasfaserkasten und eine Gartenmauer. Der Gesamtschaden wird auf knapp 2.000 Euro geschätzt.

Gegen geparkten Kleintransporter gefahren

Alzenau. Ein 20-jähriger Ford-Fahrer war am Dienstagmorgen um 10 Uhr auf der Jahnstraße unterwegs. Er fuhr aus Unachtsamkeit gegen einen am Fahrbahnrand abgestellten Kleintransporter. Hierbei entstand an den beiden Fahrzeugen ein Schaden von 2.500 Euro. Der Fahrer blieb unverletzt.

Auto mutwillig beschädigt

Alzenau. Zwischen Freitag und Dienstag beschädigte ein Unbekannter einen Ford, der in der Hanauer Straße abgestellt war. Er zerkratzte das Auto auf der linken Seite und brach einen Scheibenwischer ab. Der Schaden summiert sich auf 1.000 Euro.

Sachdienliche Hinweise an die Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0.