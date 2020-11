Rangierender Transporter beschädigt Hauswand in Rück

Beim Rangieren hat ein Paketzusteller am Donnerstag Nachmittag gegen 14.15 Uhr ein Vordach samt Hauswand beschädigt. Der Logistiker hatte mit seinem Transporter Pakete zugestellt und rangierte danach im Weinbergsweg. Hierbei blieb er mit der Transportbox an einem Vordach eines Wohnhauses hängen und beschädigte dieses samt Hauswand leicht. Der an dem Mercedestransporter entstandene Sachschaden beträgt ca. 3000 Euro.

Verteilerkasten beschädigt



Leidersbach. Ein noch Unbekannter hat im Zeitraum von Dienstag um 17 bis Mittwoch um 17 Uhr in der Hauptstraße einen Telekom-Stromverteilerkasten beschädigt. Der Täter riss hier mutwillig die Verkleidung herab und nahm diese mit. Der hierdurch angerichtete Sachschaden beträgt ca. 1000 Euro. Hinweise an die Polizeiinspektion Obernburg, 06022 / 629 – 0