 Rangelei in der Miltenberger Mainstraße

Nachdem ein 45-jähriger einen Streit zwischen einem 36-jährigen und dessen 56-jährigen Begleiterin wahrgenommen hatte, habe er der Dame zu Hilfe eilen wollen. In der Folge kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern, wobei beide Verletzungen im Gesicht erlitten. Zur weiteren Aufklärung des Sachverhalts werden Zeugen gebeten, sich an die Polizeiinspektion Miltenberg zu wenden.

Sachbeschädigung durch Graffiti

Großheubach - In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde die Außenfassade eines Spielwarengeschäftes in der Industriestraße mit Graffiti besprüht. Hierdurch entstand erheblicher Sachschaden. Zeugen können sich an die Polizeiinspektion Miltenberg wenden.

Bauwagen aufgebrochen

Altenbuch. Von Freitag auf Samstag brach ein bislang unbekannter Täter das Fenster eines Bauwagens am Waldrand auf. Aus dem Bauwagen wurden mehrere Werkzeuge, eine Machete und etliche Pfandflaschen entwendet. Der Beuteschaden beläuft sich auf ca. 200 Euro.

Körperverletzung durch unbekannte Täter

Großheubach. Am späten Samstagabend kam es zu einem Körperverletzungsdelikt zum Nachteil eines 25-jährigen. Dieser habe gemeinsam mit mehreren Bekannten einen Biergarten in Großheubach betreten, als er unvermittelt von mehreren Tätern gegen den Kopf geschlagen worden sei. Im Anschluss konnten die Täter unerkannt flüchten. Der Geschädigte erlitt durch die Schläge eine Nasenbeinfraktur und diverse Prellungen. Zeugen, die etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Miltenberg zu wenden.

Fahrt unter Drogeneinfluss

Bürgstadt. In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde ein 27-jähriger E-Scooter-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Verkehrskontrolle konnten drogentypische Auffälligkeiten und ein Atemalkoholwert von 0,38 Promille festgestellt werden. Der Fahrer musste sich daher einer Blutentnahme unterziehen. Ihn erwartet ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

mkl/Polizei Miltenberg