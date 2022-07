Randaliert und Drogenbesitz - Mann in Groß-Umstadt festgenommen

Wie die Polizei berichtet, hatten Zeugen hatten die Polizei alarmiert, als der Mann am Samstag gegen 13.30 Uhr, in der Höchster Straße den Außenspiegel eines Autos abgetreten hatte. Noch im Rahmen der Fahndung nahmen die alarmierten Polizeibeamten den beschriebenen Mann fest. Bei seiner Überprüfung zeigte sich, dass er Amphetamine mit sich führte und es stellte sich zudem heraus, dass er mindestens drei weitere Fahrzeuge in der Straße "Im Kühlen Grund" und im Herrenwiesenweg beschädigt hatte. Der von ihm verursachte Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere Hundert Euro.

Das Kommissariat 41 in Dieburg ist mit den andauernden Ermittlungen und der Frage betraut, ob möglicherweise weitere Autos in diesem Bereich in Mitleidenschaft gezogen wurden. Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise haben, werden gebeten, sich mit den Beamtinnen und Beamten in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06071/96560).

dc/Polizei Südhessen