Gegen 19.05 Uhr war ein 38-jähriger Randalierer in Karlstadt unterwegs. Nach dem Angriff auf den Mann hatte sich dieser in sein Anwesen zurückgezogen. Daraufhin schlug der 38-Jährige noch gegen die Glaseinfassung der Haustüre, welche in der Folge ebenfalls zerbrach. Im Weiteren begab sich der 38-Jährige nach Karlburg und beschädigte auch hier eine Glaseingangstüre. Im Rahmen der Fahndung konnte der Randalierer in der Nähe des Schützenhauses in Karlstadt festgenommen werden. Dieser wurde anschließend in eine psychiatrische Klinik verbracht. Es entstand ein Sachschaden in noch unbekannter vierstelliger Höhe.

Vorrang missachtet

Retzbach. Am Montag um 6.30 Uhr befuhr ein 31-Jähriger die Kreuzung zur B27 von Retzbach kommend und wollte dort nach links in Fahrtrichtung Würzburg einbiegen. Hierbei übersah dieser jedoch eine 18-Jährige mit ihrem Skoda, welche vom Gewerbegebiet die Kreuzung geradeaus überqueren wollte. Es kam auf der Kreuzung zum Zusammenstoß, wobei der Pkw Seat des 31-Jährigen durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden musste. Verletzt wurde niemand und es entstand ein Sachschaden in Höhe von 9.000 Euro.

Von Fahrbahn abgekommen

Retzstadt. Am Montag um 18 Uhr befuhr ein 58-Jähriger mit seinem Pkw Opel die Kreisstraße von Retzbach in Fahrtrichtung Retzstadt und kam aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit im Verlauf einer Linkskurve von der Fahrbahn ab. Verletzt wurde der 58-Jährige nicht und es entstand ein Sachschaden in Höhe von 5.100 Euro.

Meldungen der Polizei Karlstadt

Geparkten Pkw gestreift und weiter gefahren

Lohr. Gegen etwa 15 Uhr wurde der Lohrer Polizei gemeldet, dass ein schwarzer Audi in der Stadtmühlgasse, an einem am Fahrbahnrand abgestellten weißen BMW hängen blieb. Am Geparkten entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro. Der Audi-Fahrer machte zunächst keine Anstalten anzuhalten und fuhr davon, weshalb der Sachverhalt bei der Polizei gemeldet wurde. Noch während Beamte der Lohrer Polizei den Unfall aufnahmen, wurde der Flüchtige bei der Dienststelle vorstellig und stellte sich selbst. Gegen ihn müssen nun Ermittlungen wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort geführt werden. Die Polizei weißt darauf hin, wenn sie Beteiligter eines Verkehrsunfalls sind: Bleiben sie an der Unfallstelle um ihre Beteiligung anzugeben und melden Sie den Unfall, sollte niemand vor Ort sein unverzüglich, ggf. telefonisch bei der Polizei.

Geparkten Pkw vorsätzlich beschädigt

Lohr. Bereits am Freitag, Vormittag, wurde ein weißer Suzuki, der auf dem Firmenparkplatz der Firma Feinkost Englert, in der Rechtenbacher Straße, in Lohr am Main abgestellt war durch einen unbekannten an der rechten Front verkratzt. Am Fahrzeug entstand dadurch Sachschaden in Höhe von ungefähr 2.000 Euro.

Die Polizei Lohr bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich unter 09352/874130 oder per Email unter

pp-ufr-lohr-pi@polizei.bayern.de zu melden.

Meldungen der Polizei Lohr