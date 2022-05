Randalierer reißen Leitpfosten in Karlstadt aus Verankerung

Diese wurden hierdurch zum Teil beschädigt. Bei Eintreffen der Streifenbesatzung hatten sich die Personen bereits entfernt. Der Schaden wird auf 850 Euro geschätzt.

Arnstein / Lkr. Main-Spessart: Im Arnsteiner Ortsteil Büchold fand am 25.05.2022 ein Fußballrelegationsspiel am dortigen Sportgelände statt. Ein 25-jähriger Mann verstaute hierbei seine Jacke samt Mobiltelefon unter einer Sitzgelegenheit. Nach Ende des Spiels, etwa gegen 22:00 Uhr, fiel diesem auf, dass die Jacke samt Inhalt entwendet wurde. Es handelte sich bei der Jacke um eine Sweatshirtjacke mit Kapuze in der Farbe grau mit einem schwarzen Smartphone in einer der Taschen. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro.

In den beiden Fällen werden Zeugen gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Karlstadt unter 09353/9741-0 oder Email: pp-ufr.karlstadt.pi(a)polizei.bayern.de zu melden.

dc/Polizei Karlstadt