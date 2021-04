Randalierer in Karlstein

Karlstein-Großwelzheim. Am Mittwochmorgen gegen 1:35 Uhr bemerkte ein aufmerksamer Bürger, dass in der Richard-Wagner-Straße eine Person gegen mehrere geparkte Fahrzeuge mit der Hand schlug. Bei einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte ein 16-jährige Verursacher festgestellt und vorläufig festgenommen werden. Eine Überprüfung an den Fahrzeugen ergab, dass diese durch das Einschlagen nicht beschädigt wurden. Der 16-Jährige wurde im Anschluss an seine Eltern übergeben. Ihn erwartete ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen Verstoß gegen das Infektionsschutzgesetz (Ausgangssperre).

Zeugen, die einen Schaden an ihrem in Großwelzheim geparkten Auto feststellen, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Alzenau unter der Telefonnummer 06023/944-130 in Verbindung zu setzen.

Altes Feuerwehrhaus in Karlstein beschädigt

Karlstein a. Main - Großwelzheim. Zwischen Freitag, 23.04.2021 und Dienstag, 27.04.2021 wurden in der Jahnstraße im ehemaligen Feuerwehrhaus zwei Seitenscheiben durch einen bislang unbekannten Täter eingeworfen. Hierbei entstand ein Sachschaden von ca. 300 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Alzenau unter der Telefonnummer 06023/944-130 in Verbindung zu setzen.

