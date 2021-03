Randalierer in Aschaffenburger Innenstadt unterwegs

Im Rahmen der anschließenden Fahndung konnte eine dreiköpfige Personengruppe in der Weißenburger Straße angetroffen und kontrolliert werden. Bei den drei Männlichen Personen handelt es sich um die vermeintlichen Randalierer. Die Polizei konnten umgeworfene Verkehrsschilder in der Steingasse und ein beschädigten Sonnenschirm im Außenbereich einer Bäckerei in der Herstallstraße feststellen und dem Fußweg der Personengruppe zuordnen. Weitere Ermittlungen in dieser Sache werden durch die Polizeiinspektion Aschaffenburg durchgeführt. Gegebenenfalls erwartet die Personen nun eine Anzeige wegen Sachbeschädigung. Da alle drei ohne Mund-Nasenbedeckung, ohne Abstand und außerhalb der erlaubten Hausstände im Innenstadtbereich unterwegs waren erwartet sie zudem eine Anzeige nach der derzeit geltenden Infektionsschutzmaßnahmenverordnung.

Weiterhin konnte durch die Bereitschaftspolizei am Freitagabend eine vierköpfige Jugendgruppe am Perth Inch angetroffen und kontrolliert werden. Da auch hier unerlaubter Weise vier Haushalte zusammenkamen, erwartet jeder von ihnen nun eine Anzeige nach o.g. Verordnung.

Alkoholisierter Pkw-Fahrer gestoppt

Am späten Freitagabend wurde in der Schillerstraße ein Jeep-Fahrer einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 42-jährige Fahrer vor Fahrtantritt Alkohol konsumiert hatte. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert, der über der gesetzlichen Höchstgrenze von 0,5 Promille liegt. Die Weiterfahrt wurde dem Mann untersagt und er musste sich einem gerichtsverwertbaren Atemalkoholtest auf der Dienststelle unterziehen. Ihn erwartet nun eine Anzeige nach dem Straßenverkehrsgesetz.

Toyota-Fahrer nach Unfallflucht gestellt

Am Freitagnachmittag konnte ein aufmerksamer Zeuge einen Verkehrsunfall in der Linkstraße beobachten. Demnach soll ein Toyota-Fahrer von der Horchstraße kommend nach links auf die Linkstraße abgebogen sein. Bei dem Abbiegevorgang verlor der Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit der rechten Schutzplanke. Anschließend entfernte sich der Mann von der Unfallstelle. Der Zeuge informierte umgehend die Polizei und konnte das Kennzeichen des Toyotas angeben. Im Nachgang konnte der 33-jährige Fahrer ermittelt werden. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Der Schaden an der Schutzplanke beläuft sich auf ca. 1000 Euro. Der Schaden am Pkw wird auf einen mittleren, vierstelligen Betrag geschätzt. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Betrunkener greift Polizisten mit Kopfstoß und Tritten an

Am Freitagmittag ging die Mitteilung über eine betrunkene Person auf Gleis 6 des Hauptbahnhofs Aschaffenburg ein. Die eintreffende Streifenbesatzung konnte einen volltrunkenen, 25-Jährigen antreffen. Aufgrund seines alkoholisierten Zustandes und der Gefahr, dass dieser ins Gleisbett fällt, wurde er in Gewahrsam genommen und zur Polizeiinspektion Aschaffenburg verbracht. Dort wurde er zunehmend aggressiver und griff im Rahmen der Verbringung in die Gewahrsamsräumlichkeiten einen Beamten mittels eines Kopfstoßes an. In der Folge musste der Mann zu Boden gebracht und gefesselt werden, wobei er sich eine Verletzung am Hinterkopf zuzog. Bei der anschließenden Erstversorgung trat der Mann nach einem weiteren Beamten und traf diesen mit dem Knie im Lendenbereich. Nach anschließender Behandlung durch den Rettungsdienst wurde der Mann in ein Krankenhaus verbracht, wo er weiterbehandelt und ausgenüchtert wurde. Die beiden Beamten wurden durch die Angriffe leicht verletzt. Den Mann erwarten nun mehrere Anzeigen, unter anderem wegen des tätlichen Angriffs auf und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, sowie wegen Beleidigung.

Jugendlicher ohne Fahrerlaubnis kontrolliert

Laufach. In der Nacht von Freitag auf Samstag fielen einer Streifenbesatzung in der Aschaffenburger Straße zwei Personen auf einem Motorroller auf, da diese keinen Helm trugen. Bei der anschließenden Anhaltung versuchte der Fahrer noch über einen Fußweg zu fliehen, konnte jedoch kurze Zeit später gestoppt und kontrolliert werden. Dabei stellte sich heraus, dass der 18-jährige Fahrer keine Fahrerlaubnis für das Kleinkraftrad vorweisen konnte. Für den Roller mit bauartbedingter Höchstgeschwindigkeit von 45 km/h wäre mindestens die Fahrerlaubnisklasse „AM" notwendig. Den jungen Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Die Weiterfahrt wurde durch die Beamten unterbunden.

Unbekannter beschädigt geparkte Fahrzeuge

Mainaschaff. Am Freitagmittag stellten die Halter zweier Fahrzeuge fest, dass ihre geparkten Pkws jeweils auf der Beifahrerseite zerkratzt wurden. Der schwarze Renault und der blaue Golf wurden im Zeitraum von 12:00 Uhr bis 16:30 Uhr in der Bahnhofstraße am rechten Fahrbahnrand abgestellt. Aufgrund des Schadens wird davon ausgegangen, dass ein bisher unbekannter Täter den Lack der Fahrzeuge mit einem spitzen Gegenstand beschädigte. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung.

Zeugen, die Hinweise zu dem o.g. Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer: 06021/857-0 in Verbindung zu setzen.

vd/Polizei Aschaffenburg