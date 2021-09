Randalierer in Aschaffenburg in Gewahrsam genommen

Der junge Mann schrie lautstark herum und zeigte sich sehr aggressiv. Durch die Beamten der Bundespolizei wurde ihm daher zunächst ein Platzverweis ausgesprochen. Uneinsichtig schlug er daraufhin gegen die Schaufenster umliegender Geschäfte. Aufgrund seiner aggressiven Haltung wurde er anschließend in Gewahrsam genommen und an die Beamten der Polizeiinspektion Aschaffenburg übergeben. Der 23-Jährige hatte einen Alkoholwert von über zweieinhalb Promille.

Vollsperrung des Westrings nach Verkehrsunfall

Nilkheim. Am Dienstagnachmittag, gegen 15:50 Uhr, kollidierte eine Sattelzugmaschine beim Fahrstreifenwechsel auf der Adenauerbrücke seitlich mit einem parallel fahrenden Audi A3. Durch den Zusammenstoß wurde der Pkw um 180 Grad gedreht und stand über beide Spuren auf der Fahrbahn. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Adenauerbrücke wurde hierfür kurzzeitig gesperrt. Am Audi entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Der 19-jährige Fahrer, sowie auch der Lkw-Fahrer, blieben unverletzt.

Fahrradfahrer nach Verkehrsunfall leicht verletzt

Am Dienstagabend kam es im Kreuzungsbereich Mainaschaffer Straße - Linkstraße zu einem Verkehrsunfall beim Linksabbiegen zwischen einem Pkw und einem Fahrradfahrer. Die wartepflichtige Ford-Fahrerin übersah hierbei den entgegenkommenden 55-jährigen Radfahrer und stieß mit diesem zusammen. Der Radfahrer wurde mit diversen Schürfwunden leicht verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Am Fahrrad selbst war der Rahmen mehrfach gebrochen. Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich insgesamt auf circa 2.000 Euro.

Lederwarengeschäft mit Farbe beworfen

In der Nacht von Montag auf Dienstag warf ein unbekannter Täter Farbe gegen die Eingangstür eines Lederwarengeschäftes in der Sandgasse. Die Reinigung der roten und weißen Farbkleckse, welche etwa die Hälfte der Fläche der Tür einnehmen und sich zudem auf Boden und Fenster erstrecken, stellt für den Ladenbesitzer einen nicht unerheblichen Reinigungsaufwand dar.

Zeugen, welche Hinweise zu einer tatverdächtigen Person geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-0 zu melden.

vd/Polizei Aschaffenburg