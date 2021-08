Randalierer beschädigt Rettungsfahrzeug in Zellerau

Der Täter konnte vor Ort nicht mehr angetroffen werden, ist aber beobachtet und identifiziert worden. Personen wurden nicht verletzt.

Am Fahrzeug entstand ein Schaden von ca. 300 Euro.

Seniorin stürzt mit Tretroller

WÜRZBURG/Sanderau. Schwere Verletzungen zog sich eine 81-jährige Tretrollerfahrerin zu, als sie am 12.08.21 gegen 12:10 Uhr in der Adalberostraße stürzte. Sie musste ins Krankenhaus verbracht werden. Nach bisherigen Ermittlungsstand war sie alleine beteiligt und stürzte aufgrund des unebenen Untergrunds. Schutzausrüstung wurde nicht getragen.

Fahren unter Alkoholeinfluss

WÜRZBURG/Stadtgebiet. Gleich mehrfach wurden in der Nacht vom 13.08.21 auf den 14.08.21 bei Verkehrskontrollen Alkoholkonsum bei den Fahrzeugführern festgestellt. Zunächst wurde in der Ottostraße gegen 0:50 Uhr ein 31-jähriger Kleinkraftradfahrer kontrolliert. Ein Atemtest ergab einen Wert von über 0,5 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden. Ihn erwartet ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren.

Gegen 01:40 Uhr wurde in der Neubaustraße bei einer 34-jährigen E-Scooter Fahrerin ebenfalls Alkoholgeruch wahrgenommen. Da der angezeigte Wert deutlich über 1,1 Promille war, musste sich die Frau einer Blutentnahme unterziehen. Im Anschluss wurde sie wieder entlassen. Vermutlich hatte die Dame nichts aus dem Vorfall gelernt, da sie gegen 02:40 Uhr erneut von einer Streife auf einem E-Scooter fahrend angetroffen und kontrolliert wurde. Hierbei stand die Fahrerin immer noch unter Alkoholeinfluss. Erneut musste sie sich einer Blutentnahme unterziehen.

Ein weiterer alkoholisierter E-Scooter Fahrer wurde am 14.08.21 um 04:35 Uhr in der Mainaustraße kontrolliert. Ein Test ergab ebenfalls einen Wert von über 1,1 Promille. Auch hier musste eine Blutentnahme durchgeführt werden.

Beide E-Scooter Fahrer erwarten ein bzw. zwei Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Flüchtende Ladendiebe festgenommen

WÜRZBURG/Innenstadt. Am 13.08.21, gegen 18:10 Uhr, konnten zwei Ladendiebe festgenommen werden, nachdem sie in einem Warenhaus in der Schönbornstraße beim Stehlen beobachtet werden konnten. Zunächst gelang ihnen die Flucht, konnten aber im Umfeld des Kaufhauses durch den Ladendetektiv und einer Polizeistreife eingeholt und festgenommen werden. Bei der Sachverhaltsaufnahme wurde festgestellt, dass die beiden 25- und 35-jährigen Männer aus Hessen Waren im Wert von über 1000 Euro entwendet hatten. Weiter führte einer der Täter noch ein Messer mit. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurden die beiden Täter nach Beendigung der Maßnahmen wieder in Freiheit entlassen. Beide erwartet nun ein Verfahren wegen Diebstahl bzw. Diebstahl mit Waffen.

Glastüre durch Steinwurf beschädigt

WÜRZBURG/Zellerau In der Nacht vom 12.08.21 auf den 13.08.21 wurde durch einen Unbekannten die Eingangstüre einer öffentlichen Einrichtung in der Daimlerstraße beschädigt. Der Täter warf mit Steinen gegen die Türe, so dass Glaselemente beschädigt wurden. Der Schaden wird auf 500 Euro geschätzt.

Bagger auf Baustelle beschädigt

WÜRZBURG/Innenstadt. Durch Anwohner wurde am 13.08.21 kurz vor Mitternacht lärmende Personen auf einer Baustelle am Sanderring mitgeteilt. Bei der Überprüfung wurde festgestellt, dass die Scheibe eines Baggers eingeworfen worden war. Bei den Personen soll es sich drei junge Männer gehandelt haben. Weiteres ist über die Personen nicht bekannt. Am Bagger entstand ein Schaden von etwa 500 Euro. Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Verursachern geben können, sich unter der Telefonnummer 0931/457-2230 mit der Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen

dc/Meldungen der Polzei Würzburg