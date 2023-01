Randalierer beschädigen Toilete in Frammersbach

Am 22.01.2023 wurde in der Zeit von 07:00 Uhr bis 20:00 Uhr die öffentliche Herrentoilette zwischen der Feuerwehr und der Turnhalle am Marktplatz beschädigt. Unter anderem wurde durch unbekannten Täter die WC-Türe und die Trennwand beschädigt.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Lohr a.Main unter Tel. 09352 874130 oder ppufr.l.ohr.pi(a)polizei.bayern.de zu melden.

Meldung der Polizeiinspektion Lohr

Betrunken mit dem Auto in Kreuzwertheim unterwegs und Polizeibeamte tätlich angegriffen

KREUZWERTHEIM, LKR. MAIN-SPESSART. Eine Vielzahl an Straftaten und drei verletzte Polizeibeamte sind die Folgen eines Polizeieinsatzes im Zusammenhang mit einem betrunkenen Autofahrer.

Am Mittwochabend, gegen 16:00 Uhr, wurde der Polizei Marktheidenfeld durch einen aufmerksamen Zeugen ein 43-jähriger Autofahrer mitgeteilt, der einen stark betrunkenen Eindruck machte. In der Folge wurde der Mann durch eine Streife des Polizeireviers Wertheim zu Hause angetroffen. Der Verdacht des Zeugens bestätigte sich bei einem Atemalkoholtest durch die Polizeibeamten - dieser ergab fast 2,6 Promille.

Beim Transport zur Polizeiinspektion Marktheidenfeld wurde der Mann plötzlich aggressiv. Er beleidigte die Beamten und griff sie schließlich mit Fäusten an. Nachdem dem 43-Jährigen die Handschellen angelegt wurden, versuchte er die Beamten mit Kopfstößen zu verletzen.

Auf der Dienststelle widersetzte sich der Mann der erforderlichen Blutentnahme, so dass erneut unmittelbarer Zwang angewendet werden musste. Im Gerangel biss der 43-Jährige dann einem Polizeibeamten in die Hand. Aufgrund des hochaggressiven Verhaltens wurde der Mann nach erfolgter Sachbearbeitung auf Anordnung des Richters in Gewahrsam genommen.

Der Führerschein des 43-jährigen Mannes wurde sichergestellt. Drei Polizeibeamten wurden bei dem Einsatz leicht verletzt, konnten aber ihren Dienst fortsetzen. Die Polizeiinspektion Marktheidenfeld ermittelt u.a. wegen mehrfachen tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte, Widerstand, Bedrohung, Körperverletzung, Beleidigung und Trunkenheit im Verkehr.

Immer wieder Internetbetrug - Ware nicht geliefert - Betrug mit Stromvertrag

MARKTHEIDENFELD, LKR. MAIN-SPESSART. Auch im Laufe dieser Woche wurden bei der Polizei Marktheidenfeld wieder mehrere Internetbetrügereien zur Anzeige gebracht.

In zwei Fällen wurden ein Internet-Router und ein Gutschein über ebay Kleinanzeigen gekauft und nach Bezahlung nicht geliefert. Die Zahlung erfolgte erneut über den Finanzdienstleister PayPal mit der Option „Freunde und Familie“, bei der man keinerlei Käuferschutz hat. Der entstandene Beuteschaden beläuft sich insgesamt auf 350 €.

Die Polizei Marktheidenfeld mahnt deshalb wiederholt zur Vorsicht bei Internetgeschäften und der genannten Zahlungsmethode.

In einem weiteren, zur Anzeige gebrachten, Fall wurden die Daten einer 33-jährigen Frau zum betrügerischen Abschluss eines Stromvertrages über das Internet missbraucht. Ziel der bislang unbekannten Täter war offensichtlich, die Vermittlungsprämie einzukassieren, was jedoch durch das schnelle Handeln der Geschädigten verhindert werden konnte.

Obwohl dies im vorliegenden Fall nicht geschah, weist die Polizei Marktheidenfeld in diesem Zusammenhang darauf hin, die Nummer seines Stromzählers nicht an Unbekannte (beispielsweise am Telefon) weiterzugeben, da diese für derartige Zwecke missbraucht werden können.

Meldungen der Polizeiinspektion Marktheidenfeld