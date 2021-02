Randalierer auf Sportgelände in Ober-Ramstadt - Polizei sucht Zeugen

Am Samstag (06.02.2021) teilte ein Vorstandsmitglied des FC Ober-Ramstadt der Polizeistation Ober-Ramstadt persönlich mit, dass versucht wurde, die Tür ihres Gerätelagers aufzubrechen. Das Gerätelager befindet sich auf dem Sportgelände "in der Aue" in der Steinackerstr. 76 in Ober-Ramstadt.

Diese Tür wurde bereits vor einer Woche aufgebrochen und im Lager wurden u.a. Plastikstühle und ein Lichtschalter zerstört. Daraufhin sicherte der Mitteiler die Tür mittels eines zusätzlich angebrachten Riegelschlosses. Dieses haben die unbekannten Täter nun letzte Nacht vergeblich aufzubrechen versucht und beschädigten die Tür zusätzlich mit mehreren Fußtritten. Rund um das Gerätelager blieben Pizzakartons, Zigarettenschachteln und leere Bierflaschen zurück.

Aufgrund dessen und der abseits gelegenen Position des Gerätelagers, wird von uns vermutet, dass dieses Lager für "Corona-Partys" von Jugendlichen genutzt/ aufgesucht wird. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Ober-Ramstadt unter 06154-63300 zu melden.

dc/Meldung der Polizei Südhessen