Randalierer am Lohrer Bahnhof

Wie eine Zeugin beobachtete, warf die Person Steine gegen die Fenster des Bahnhofsgebäudes. Dadurch gingen 3 Scheiben zu Bruch. Beim Eintreffen der Beamten hatte sich der Mann bereits weitestgehend beruhigt. Er gab an seinem Ärger Luft gemacht zu haben. Dies hat nun ein Nachspiel für ihn. Der Mann wurde wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung angezeigt. Am Bahnhofsgebäude entstand Sachschaden in Höhe von ca. 600 Euro. Die weitere Sachbearbeitung wird durch die Bundespolizeiinspektion Würzburg übernommen.

Geldbörse doch nicht entwendet

Lohr. Nachdem eine 82-jährige Dame beim Einkaufen das Fehlen ihrer Geldbörse feststellte, ging sie von einem Diebstahl aus und brachte diesen zur Anzeige. Wie sich glücklicherweise herausstellte, wurde die Geldbörse jedoch lediglich zu Hause vergessen. Dort wurde sie durch die Dame zeitnah zur Anzeigeerstattung wieder aufgefunden. Der Sachverhalt konnte so schnell aufgeklärt werden.

Geparktes Fahrzeug angefahren und geflüchtet

Partenstein. Bereits am Donnerstag den 19.05.2022, sei der graue Toyota einer 36 Jährigen in Partenstein, in der Hauptstraße angefahren worden. Da sich der Verursacher nicht meldete brachte die Fahrzeughalterin den Sachverhalt nun zur Anzeige. An dem Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.500 Euro. Die Polizei Lohr hat daher nun die Ermittlungen wegen unerlaubtem Entfernens vom Unfallort aufgenommen. Zeugen werden gebeten sich unter 09352/8741-0 oder per Email an pp-ufr.lohr.pi@polizei.bayern.de, an die Polizei Lohr zu wenden.

mkl/Polizei Lohr