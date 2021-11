Randalierende Gruppe wirft in Blankenbach mit Mülltonnen und tritt Außenspiegel von Auto ab

Gegen 21.18 Uhr wurden der Polizei im Bereich der Bahnhofstraße in Blankenbach mehrere randalierende Jugendliche gemeldet. Diese warfen Mülltonnen und andere Gegenstände herum und traten an einem geparkten Pkw den Außenspiegel ab. In der Folge konnten 3 Personen im Alter von 20, 16 und 15 Jahren aus der Gruppe noch durch die hinzugerufene Polizeistreife festgestellt werden. Die weiteren Ermittlungen müssen nun ergeben, wer genau den Außenspiegel des Pkw abgetreten hat.

Bereits am Freitag, dem 29.10.2021 kam es gegen 11.30 Uhr in der Ringmauerstraße in Hörstein zu einem Verkehrsunfall. Hierbei wurde der Gartenzaun eines Anwesens durch einen rückwärts rangierenden Laster beschädigt. Der Vorfall wurde durch eine Nachbarin beobachtet, welche den Lkw-Fahrer auch noch auf den Unfall ansprach. Dieser entfernte sich allerdings von der Unfallstelle ohne seine Personalien zu hinterlassen. Am Gartenzaun entstand ein Sachschaden in Höhe von 1000 Euro.

Eine weitere Unfallflucht ereignete sich in Hörstein am Samstagmittag, gegen 13.53 Uhr, in der Hauptstraße bei einem Verkehrsunfall. Ein 81-jähriger fuhr mit seinem BMW auf der Hauptstraße. Beim Versuch, auf den Parkplatz der Sparkasse einzufahren, fuhr der Senior gegen einen Pfosten vor einer Grundstücksmauer und beschädigte diesen. Auch hier beobachtete ein aufmerksamer Nachbar den Vorfall und fertigte sogar Bilder des Vorganges. Der Unfallverursacher entfernte sich in der Folge ohne den geschädigten Grundstückseigentümer zu verständigen bzw. den Unfall polizeilich zu Melden. Er konnte in der Folge durch die hinzugerufene Streifenbesatzung ermittelt werden. Beim Unfall entstand ein Schaden in Höhe von rund 1900 Euro.

Wer sachdienliche Hinweise zu den begangenen Straftaten geben kann wird gebeten, sich mit der Polizei Alzenau unter der Tel-Nr. 06023/944-0 in Verbindung zu setzen.