Randale in Erlenbach endet in Polizeigewahrsam

Anwohner hatten mitgeteilt, dass im Bereich der Liebigstraße ein Mann mit Messer herumlaufen würde. Die eingesetzten Beamten konnten vor Ort einen offensichtlich stark alkoholisierten Mann antreffen, der im Bereich der Straße herumtorkelte, das gemeldete Messer hatte er allerdings nicht mehr in der Hand.

Der 43-jährige Aschaffenburger wurde in Gewahrsam genommen. Bei seiner Durchsuchung fanden die Beamten das zuvor offen getragene Messer vor. Die Befragung der Anwohner ergab, dass der Randalierer zuvor in einer nahegelegenen Wohnung zu Besuch war, dort randalierte und einen Aschenbecher aus dem Fenster warf. Weiterhin trat er die Wohnungstüre in dem Anwesen ein.

Ein Alcotest bei dem in Gewahrsam genommenen ergab 2,74 Promille. Der Aschaffenburger wurde, nachdem er seinen Rausch in der Haftzelle der PI Obernburg ausgeschlafen hatte, am Freitag früh aus dem Polizeigewahrsam entlassen.

Oberleitungenin Hofstetten gerissen

Kleinwallstadt-Hofstetten. Am Donnerstag früh gegen 8.05 Uhr ist aus Hofstetten ein Schaden an den Stromleitungen gemeldet worden. Im Bereich der Elsenfelder Straße waren die Stromoberleitungen über einem Wohnhaus abgerissen, hingen auf das Dach herunter und sorgten für deutlich wahrnehmbaren Funkenflug.

Durch die Helfer der Feuerwehr wurde der betroffene Bereich abgesperrt und der Nahbereich um das Wohnanwesen zur Vermeidung von Gefahren durch die Stromkabel geräumt. Durch den Notdienst des Bayernwerkes wurde der Strom im Bereich Hofstetten abgestellt um den Schaden an den gerissenen Stromleitungen zu beheben.

Während der Reparaturarbeiten musste der Verkehr im betroffenen Bereich Hofstetten durch das Industriegebiet Hofstetten umgeleitet werden. Die Stromversorgung in Hofstetten konnte bis zum Mittag wieder hergestellt werden. Die Ursache für das Reißen der Stromleitungen ist noch nicht bekannt.

dc/Meldungen der Polizei Obernburg