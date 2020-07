Randale im Lohrer Krankenhaus

Das Personal der Notaufnahme rief die Polizei und teilte einen randalierenden Jugendlichen dort mit. Bei Eintreffen der Streife stand der stark alkoholisierte Jugendliche vor dem Eingang der Notaufnahme. Dieser wollte seine Verletzung am Arm nicht behandeln lassen. Nachdem der Jugendliche sich jedem Gespräch verweigerte, wurde dieser von den eingesetzten Beamten in Richtung Behandlungszimmer geführt. Im Zimmer konnte die medizinisch notwendige Behandlung nur durch eine Fixierung der Hände durchgeführt werden. Hierbei beleidigte der Jugendliche die eingesetzten Beamten und das Krankenhauspersonal mehrfach. Außerdem versuchte dieser nach der Schusswaffe eines Beamten zu greifen und schlug nach diesen. Der junge Mann konnte an den Händen fixiert werden. Bei dem Versuch sich aus den Handfesseln zu befreien, zog sich dieser leichte Hautabschürfungen an den Händen zu. Die eingesetzten Polizisten wurden bei dem Einsatz nicht verletzt. Nachdem der junge Mann androhte seinen Vater zu töten und sich selbst umzubringen, wurde dieser in die Kinder- und Jugendpsychiatrie zur weiteren Behandlung eingeliefert. Den Jugendlichen erwartet nun eine Anzeige wegen des tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte und Beleidigung.

Nachbarschaftsstreit mit verletzter Person

Lohr a. Main, Lkr. Main-Spessart. Am Mittwoch, gegen 21.30 Uhr, kam es in der Pflochsbacher Straße zu einem Nachbarschaftsstreit, der in Beleidigungen, Bedrohungen und schließlich zu Körperverletzungen ausartete. Ein 47 Jähriger und ein 48 Jähriger gerieten hier aneinander. Der Jüngere zeigte den Älteren zunächst im Verlaufe eines verbalen Streites den Mittelfinger und betrat danach unberechtigt dessen Terrasse. Hier zog dieser angeblich ein Cutter-Messer aus seiner Hose und bedrohte seinen Kontrahenten damit. Dieser setzte sich mit zwei Plastikstühlen zu wehr und verletzte den Angreifer leicht an den Händen und am linken Knie. Die alkoholisierten Streitenden konnten schließlich getrennt werden. Den Jüngeren der Beiden erwartet nun eine Strafanzeige wegen Beleidigung, Hausfriedensbruch und Bedrohung. Gegen den Älteren wurde ein Strafverfahren wegen der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet.

mci / Quelle: Polizei Lohr