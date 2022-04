Randale im Eichenbühler Golfclub

Sowohl Plakate als auch Golfschläger wurden auf dem Gelände verstreut. Der verursachte Sachschaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro. Entwendet wurde nach aktuellem Stand nichts.

Einhandmesser in Kleinheubach sichergestellt

Kleinheubach. Am späten Sonntagabend wurde ein 13-Jähriger in der Limesstraße kontrolliert. Hierbei wurde bei ihm ein Einhandmesser aufgefunden. Dieses wurde sichergestellt. Der 13-Jährige wurde an Angehörige übergeben.

E-Scooter ohne Versicherung

Miltenberg. Am Sonntagnachmittag waren in der Mainzer Straße zwei E-Scooter ohne Kennzeichen unterwegs. Bei einer Polizeikontrolle wurde festgestellt, dass für die Elektrokleinstfahrzeuge die vorgeschriebene Versicherung nicht abgeschlossen wurde. Den 57-jährigen Fahrer und die 45-jährige Fahrerin erwartet nun eine Anzeige wegen eines Vergehens nach dem Pflichtversicherungsgesetz. Die Weiterfahrt wurde unterbunden.