Randale am Miltenberger Bahnhof endet in Gewahrsamnahme

Am Freitagnachmittag gegen 16:45 Uhr randalierte eine 38-Jährige am Bahnhof in Miltenberg. Hier wurde ihr zunächst ein Platzverweis ausgesprochen. Da

sie diesem nicht nachkam und erneut am Bahnhof straffällig wurde, wurde sie in Gewahrsam genommen. Hierbei beleidigte sie die Polizeibeamten und griff sie tätlich an. Die Frau war sichtlich alkoholisiert. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von knapp 1,8 Promille.

Verkehrsunfall im Kreisverkehr

Großheubach. Gegen 18:00 Uhr am Freitagabend ereignete sich auf der Miltenberger Straße ein Verkehrsunfall. Ein 52-jähriger Opelfahrer fuhr von Miltenberg kommend in den Kreisverkehr ein und übersah hier einen bereits im Kreisel fahrenden 60-jährigen Smart-Fahrer. Bei dem Zusammenstoß der beiden Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro. Verletzt wurde bei der Kollision niemand.

Fahrt ohne Fahrerlaubnis

Amorbach. Am Freitagmorgen gegen 09:00 Uhr wurde ein 34-jähriger Renaultfahrer einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnte festgestellt werden, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Ihm droht nun eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

