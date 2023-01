Räder von sechs Autos in Lohr gestohlen

Die Audis standen auf einem Abstellplatz in der Bgm.-Dr.-Nebel-Straße. Es kann davon ausgegangen werden, dass der oder die Täter ein größeres Fahrzeug zum Abtransport der Kompletträder benutzt haben. Wem ist zur Tatzeit in entsprechendes Fahrzeug im Industriegebiet aufgefallen? Hinweise an die Polizei in Lohr. Die Schadenshöhe dürfte einige tausend Euro betragen. Die genaue Höhe ist noch nicht bekannt.

Erreichbarkeit für Zeugenaufrufe 09352/874130 oder pp-ufr.lohr.pi(a)polizei.bayern.de

Meldungen der Polizeiinspektion Lohr

MARKTHEIDENFELD, LKR. MAIN-SPESSART. Am Montagnachmittag, gegen 15:00 Uhr, wurde eine 63-jährige Frau in einem Geschäft in der Luitpoldstraße beim Diebstahl beobachtet. Die Frau entnahm Haushaltsartikel aus der Verpackung und verstaute diese in ihrer Stofftasche. Anschließend wollte sie das Geschäft ohne zu bezahlen verlassen. Eine aufmerksame Mitarbeiterin bemerkte den Vorgang und verständigte die Polizei. Aufgrund eines fehlenden Ausweises musste die Frau zur Klärung der Identität zur Polizeiinspektion Marktheidenfeld verbracht werden. Sie muss nun mit einer Anzeige wegen Diebstahls rechnen. Die entwendeten waren hatten einen Wert von knapp 30 Euro.

Internet-Betrügereien mit „Freunde und Familie“

MARKTHEIDENFELD, LKR. MAIN-SPESSART. Bei der Polizei in Marktheidenfeld wurden am 16.01.2023 innerhalb eines Tages drei Internet-Betrügereien zur Anzeige gebracht.

In allen Fällen wurden Waren über das Internet gekauft, über den Finanzdienstleister PayPal mit der Option „Freunde und Familie“ bezahlt und anschließend nicht geliefert. Bei dieser Option bietet PayPal keinerlei Käuferschutz an, d.h. die Geschädigten erhalten keine Unterstützung bei der Rückerlangung der betrügerisch erlangten Gelder.

In einem der angezeigten Fälle wollte die Geschädigte Kosmetikartikel im Wert von 325 Euro kaufen. Nach ihrer ersten Zahlung wurden immer weitere angebliche „Gebühren“ fällig, die sie jedoch, wie ihr die Täter vorgaukelten, nach Lieferung der Ware zurückerhalten sollte. Letztlich sendete die Geschädigte in mehreren Etappen insgesamt ca. 2500 Euro an den bislang unbekannten Täter. Die Ware erhielt sie nicht. Nach einer weiteren „Gebührenforderung“ wurde die Geschädigte misstrauisch und erkannte in der Folge den Betrug.

In zwei weiteren ähnlich gelagerten Fällen wurden insgesamt ca. 200 Euro über PayPal an unbekannte Täter bezahlt. Die Geschädigten wollten in diesen Fällen einen Lautsprecher bzw. einen Motor kaufen.

Die polizeilichen Ermittlungen gestalten sich in derartigen Fällen zumeist langwierig und schwierig. Den Tätern, die oftmals aus dem Ausland agieren, ist kaum beizukommen und die Opfer bleiben auf ihren Schäden sitzen. Nicht selten werden den Geschädigten als „Vertrauensbeweis“ Ausweisbilder der angeblichen Verkäufer vorgelegt. Diese wurden allerdings zuvor von weiteren Opfern betrügerisch digital erlangt und werden zu Betrugszwecken missbraucht.

Die Polizei Marktheidenfeld mahnt deshalb zur Vorsicht bei Internetgeschäften und der genannten Zahlungsmethode PayPal „Freunde und Familie“. Es wird eindringlich dazu geraten, über diese Option auch tatsächlich nur an „Freunde und Familie“, und nicht an unbekannte Internetverkäufer, Geld zu senden. Es wird empfohlen, ggf. die „normale“ Zahlungsmethode das Finanzdienstleisters zu wählen. Diese kostet zwar ca. 3 Prozent Gebühren, man hat aber bei Problemen einen Käuferschutz.

Rund 3400 Euro Schaden durch WhatsApp-Betrug

MARKTHEIDENFELD, LKR. MAIN-SPESSART. Bereits letzten Donnerstag wurde bei der Polizei Marktheidenfeld ein sogenannter „WhatsApp Betrug“ zur Anzeige gebracht.

Eine 61-jährige Geschädigte fiel hierbei auf eine Nachricht von einer unbekannten Telefonnummer herein. Beim angeblichen Absender der Nachricht sollte es sich um ihren Sohn handeln. Sein Handy sei kaputt gegangen und die unbekannte Telefonnummer sei seine neue. Im weiteren Verlauf überzeugte der angebliche Sohn die Geschädigte, zwei dringende Rechnungen bezahlen zu müssen, aber wegen des kaputten Handys sein Online-banking nicht nutzen zu können. So brachte er die Geschädigte dazu, zwei Echtzeit-Überweisungen in einer Gesamthöhe von ca. 3400 Euro an die unbekannte Person zu tätigen.

Auch in diesen Fällen gestalten sich die polizeilichen Ermittlungen oftmals schwierig. Die Hintermänner des Betruges agieren in der Regel aus dem Ausland. Die Zahlungsabwicklung erfolgt häufig über nur zu Betrugszwecken angelegte Konten bei sogenannten „Internetbanken“. Eine deutsche IBAN heißt hierbei nicht, dass der Kontoinhaber auch im Bundesgebiet wohnt. Die erlangten Gelder werden in der Folge zeitnah auf weitere, zu gleichem Zweck eröffnete, oftmals im Ausland befindliche Konten weitergeleitet. Eine Rückholung der überwiesenen oder gesandten Gelder ist nur in den seltensten Fällen möglich.

Die Polizei Marktheidenfeld weist ausdrücklich auf dieses Betrugsphänomen hin. Die entsprechenden betrügerischen Nachrichten lauten beispielsweise „Hallo Mama/Papa, mein Handy ist kaputt, das ist meine neue Nummer, speichere sie gleich ein.“

Ausführliche Informationen und Hilfestellungen zu diesen sowie zu weiteren Betrugsphänomenen sind auch im Internet unter www.polizei-beratung.de/startseite-und-aktionen/ unter „Themen & Tipps“ zu finden.

Meldungen der Polizeinspektion Marktheidenfeld

Unfallflucht in Karlstadt

Karlstadt, Lkr. Main-Spessart: Am Dienstag im Zeitraum zwischen 13:30 Uhr und 15:30 Uhr hatte eine 23-Jährige ihren Pkw der Marke Seat auf einem Parkplatz am Mainkai in Karlstadt geparkt. Als die 23-Jährige zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, musste diese einen Schaden im Bereich der linken Frontschürze feststellen. Der Sachschaden beträgt 1.000 Euro. Ein Verursacher hatte sich nicht gemeldet.

Vorfahrt missachtet - Unfall in Arnstein

Arnstein, Lkr. Main-Spessart: Am Dienstag um 11:50 Uhr befuhr eine 48-jährige Daimler-Fahrerin die Karlstadter Straße in Arnstein stadteinwärts. Auf Höhe der Einmündung des Bettendorfplatzes kam von diesem ein 59-Jähriger in seinem Pkw der Marke BMW und missachtete die Vorfahrt der 48-Jährigen. Es kam im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Verletzt wurde durch den Unfall niemand und es entstand ein Sachschaden in Höhe von 5.500 Euro.

Bei Zellingen von der Fahrbahn abgekommen

Zellingen, Lkr. Main-Spessart: Am Dienstag um 08:25 Uhr befuhr eine 22-Jährige mit ihrem Pkw der Marke BMW die Staatsstraße von Himmelstadt in Richtung Zellingen. Diese kam aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn, überschlug sich mehrfach und kam im Straßengraben zum Liegen. Die 22-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt und kam in ein örtliches Krankenhaus. Am BMW entstand ein Sachschaden in Höhe von 15.000 Euro.

Speicheröfen bei Stadelhofen in den Wald geworfen

Stadelhofen, Lkr. Main-Spessart: Im Wald zwischen Stadelhofen und Urspringen konnten insgesamt acht illegal entsorgte Speicheröfen festgestellt werden. Diese waren zudem mit Asbest gefüllt. Durch bisherige Ermittlungen konnten Hinweise auf den Verursacher der Müllentsorgung gewonnen werden. Die Tatzeit wird von Ende November bis zurückliegenden Montag angegeben. Es wurde ein Strafverfahren wegen Delikten wie Bodenverunreinigung, Unerlaubter Umgang mit gefährlichen Stoffen sowie dem Kreislaufwirtschaftsgesetz eingeleitet.

Elektroschrott am Waldrand bei Eußenheim abgeladen

Eußenheim, Lkr. Main-Spessart: In der Gemarkung Schönarts in Richtung der Bundesstraße zwischen Karlstadt und Stetten konnte ebenfalls eine illegale Müllentsorgung festgestellt werden. Hier wurde durch einen bislang unbekannten Täter seit Jahresbeginn diverse Elektroartikel wie u.a. eine Kaffeemaschine sowie Slush-Eis-Maschine am Waldrand abgeladen. Es wurden polizeilichen Ermittlungen wegen einem Verstoß gegen das Kreislaufwirtschaftsgesetz eingeleitet.

Hinweise zu der Unfallflucht sowie zu den Umweltdelikten werden bei der Polizei Karlstadt unter der Rufnummer 09353/9741-0 entgegengenommen.

Meldungen der Polizeiinspektion Karlstadt

Biber bei Unfall getötet

Karsbach, Lkr. Main-Spessart. Am Dienstagabend gegen 19:20 Uhr befuhr ein 71-jähriger Autofahrer die B 27 von Heßdorf kommend in Richtung Höllrich. Hierbei kreuzte ein Biber die Fahrbahn und wurde frontal vom Pkw Mitsubishi des 71-Jährigen erfasst und getötet. Am Fahrzeug entstand 2.000,- Euro Schaden.

Bericht der Polizeistation Gemünden

Zwei Wohnungseinbrüche in Einfamilienhäuser – Kripo sucht Zeugen

ERLENBACH B. MARKTHEIDENFELD UND KREUZWERTHEIM, OT RÖTTBACH, LKR. MAIN-SPESSART. Am Dienstagnachmittag haben Unbekannte bei zwei Einbrüchen Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren hundert Euro erbeutet. Die Kriminalpolizei Würzburg ermittelt und sucht Zeugen.

Schmuck aus Einfamilienhaus in Röttbach entwendet

In der Zeit zwischen 16:00 Uhr und 19:15 Uhr hat sich ein Unbekannter An der Leite in Röttbach Zutritt zu einem Einfamilienhaus verschafft. Der Einbrecher hat eine Terrassentüre aufgehebelt und anschließend mehrere Räume in dem Wohnhaus durchsucht. Er nahm Schmuck und Bargeld im Gesamtwert von mehreren Hundert Euro mit und entkam mit seiner Beute unerkannt. Die Sachschadenshöhe dürfte sich auf etwa 2.000 Euro belaufen.

Ähnlich gelagerter Fall in Erlenbach b. Marktheidenfeld – Beuteschaden bislang unbekannt

Ein ähnlich gelagerter Fall hatte sich in der Zeit zwischen 16:00 Uhr und 20:45 Uhr Am Hemmerich in Erlenbach b. Marktheidenfeld ereignet. In diesem Fall verschaffte sich der gesuchte Einbrecher ebenfalls gewaltsam Zugang durch eine Terrassentüre. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 1.000 Euro. Zur entwendeten Beute können derzeit keine Angaben gemacht werden. Ob ein Zusammenhang mit dem Fall in Röttbach besteht, ist derzeit noch unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Wer möglicherweise etwas Verdächtiges beobachtet hat, das mit einem der Fälle in Zusammenhang stehen könnte, wird dringend gebeten, sich unter Tel. 0931/457-1732 mit der Kriminalpolizei Würzburg in Verbindung zu setzen.

Meldunen des Polizeipräsidiums Unterfranken