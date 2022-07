Räder in Lohr gestohlen - andere Räder gefunden

Weitere Fahrräder in Lohr gestohlen entwendet

Lohr a. Main, Lkrs. Main-Spessart: Im Laufe des gestrigen Diensttages wurden zwei weitere Fahrraddiebstähle bekannt. Der Tatzeitraum erstreckt sich vom vergangenen Donnerstag bis zum gestrigen Dienstag. Die Fahrräder waren jeweils in der Bahnhofstraße in Lohr abgestellt. Der Wert der beiden Räder beläuft sich auf ca. 4300. Beide Räder waren verschlossen und jeweils mittels Kettenschloss gesichert. An den jeweiligen Tatorten wurden jedoch keine Schlossteile aufgefunden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Lohr a. Main telefonisch unter der 09352/8741-0 oder per E-Mail an pp-ufr.lohr.pi@polizei.bayern.de entgegen.

Gestohlene Räder teilweise wieder gefunden

Lohr a. Main, Lkrs. Main-Spessart: Am späten Nachmittag des gestrigen Dienstages, wurden zwei als gestohlen gemeldete Fahrräder von einer Streife der PI Lohr in der Walter-Senger-Straße aufgefunden. Die Räder waren mit einer Kette an einem Zaun befestigt. Die Kette war jedoch nicht abgeschlossen. Bei der Überprüfung der Rahmennummern wurde festgestellt, dass eines der Räder als gestohlen gemeldet war. Das andere Rad, ein graues Cube Mountainbike war nicht als gestohlen gemeldet, es dürfte jedoch auch aus einem Diebstahl, welcher noch nicht angezeigt wurde, stammen. Beide Räder wurden sichergestellt. Die Herkunft des grauen Cube Fahrrades muss noch ermittelt werden. Sollte jemand ein Rad der o. a. Marke vermissen, sollte derjenige sich bei der PI Lohr a. Main melden.

Poller beim Ausparken in Lohr beschädigt

Lohr a. Main, Lkrs. Main-Spessart: Beim Ausfahren aus einem Parkplatz in der Walter-Senger-Straße übersah ein 43jähriger Lohrer einen Absperrpoller. Durch die Wucht des Anstoßes wurde der Poller aus der Verankerung gerissen. Der Schaden am Poller beläuft sich auf mindestens 100 Euro. Am Pkw des Unfallverursachers wurde die Fahrertüre eingedrückt. Der Schaden am Pkw beläuft sich auf ca. 1000 Euro

dc/Polizei Lohr