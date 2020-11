Radlerin befährt Fußgängerüberweg und wird angefahren

Hierbei befuhr die Radlerin den Gehweg von der Goethestraße kommend in Richtung Industriestraße. Als sie unvermittelt nach links auf die Fahrbahn zog um die Straße über den Fußgängerweg zu passieren, kam es zu einem Zusammenstoß mit einem von hinten nahenden Seat. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die 76-jährige Radlerin auf den Gegenfahrstreifen geschleudert. Die Dame wurde leicht verletzt und mittels eines RTW einem Krankenhaus zugeführt. Der Rahmen ihres Fahrrades wurde leicht verzogen. Die Fahrzeugfront des Seat, den ein 23-Jähriger fuhr, wurde geringfügig beschädigt.

Ein unbekannter Fahrzeugführer touchierte einen Opel. Das Fahrzeug war am Freitag, zwischen 00 Uhr und 07:30 Uhr, in der Blütenstraße geparkt. Nun weist der Opel eine Delle sowie Kratzer an der linksseitigen Fahrzeugfront in vierstelliger Schadenshöhe auf.

Hinweise zu einem flüchtigen Fahrzeug nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Fenster von Anwesen und Fahrzeug eingeschlagen

Ein unbekannter Täter beschädigte in der Zeit zwischen Mittwoch, 18 Uhr und Donnerstag, 07:30 Uhr die Fensterscheibe eines Anwesens am Schloßberg. Tatmittel war offenbar ein Vierkantrohr, welches der Täter zurückließ. Zudem ließ sich der Täter an einem VW Transporter aus. Hier wurde dessen Heckscheibe eingeschlagen. Der Sachschaden beläuft sich im vierstelligen Bereich.

Unbekannter Reifenstecher

In der Zeit zwischen Dienstag, 18 Uhr und Mittwoch, 02:30 Uhr zerstach ein unbekannter Täter einen Reifen eines Audi. Zudem wurde der Heckscheibenwischer abgebrochen. Das Fahrzeug war im Bessenbacher Weg geparkt und weist nun einen Schaden in dreistelliger Höhe auf.

Werkzeug des Stockstädter Waldkindergartens gestohlen

Stockstadt. Ein unbekannter Täter begab sich in der Zeit zwischen Mittwoche, 15:15 Uhr und Donnerstag, 08:15 Uhr auf das Gelände des Stockstädter Waldkindergartens Am Dreispitz und entwendete hier einen Schraubstock. Diesen musste der Täter zuvor erst noch abschrauben. Der Beuteschaden liegt im dreistelligen Bereich.

