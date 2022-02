Radler in Steinfeld nach Sturz schwer verletzt

Er erlitt in Folge dessen schwere Kopfverletzungen. Der Radfahrer kam mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen kann eine Fremdeinwirkung ausgeschlossen werden.

Lohr am Main, Lkr. Main-Spessart. Zwischen 07:30 Uhr und 17:50 Uhr parkte am Donnerstag ein weißer BMW auf dem Kundenparkplatz der Fa. Rexroth in der Bürgermeister-Dr.-Nebel-Straße Lohr am Main. In dieser Zeit kollidierte ein unbekanntes Fahrzeug mit dem PKW und beschädigte dabei den hinteren Stoßfänger.

Dabei entstand ein Streifschaden. Die Schadenshöhe wird auf ca. 2500€ beziffert. Sachdienliche Hinweise können der Polizeiinspektion Lohr am Main telefonisch unter 09352/87410 oder per Mail unter pp-ufr.lohr.pi@polizei.bayern.de mitgeteilt werden.

Sachbeschädigung durch Graffiti

Lohr am Main, Lkr. Main-Spessart. In der Wöhrde in Lohr am Main wurde eine Informationstafel mit roter Farbe besprüht. Dort waren Worte mit beleidigendem Inhalt zu lesen. Sachdienliche Hinweise können der Polizeiinspektion Lohr am Main mitgeteilt werden.

Lohr a. Main. Am 25.02.2022, gegen 16:15 Uhr, kam es zu einer wechselseitigen Körperverletzung zwischen zwei Mietern desselben Wohnanwesens. Durch die Intensität der körperlichen Auseinandersetzung wurden beide leicht verletzt. Eine medizinische Versorgung vor Ort war jedoch nicht von Nöten. Durch die eingesetzten Polizeibeamte konnte vermittelt werden und die Ruhe wiederhergestellt werden. Auf beide Kontrahenten kommt jetzt jeweils eine Anzeige wegen Körperverletzung zu.

Ruhestörung im Bereich des Parkhauses in der Innenstadt

Lohr. Durch Passanten wurden mehrere lärmende Jugendliche am 25.02.2022, gegen 22:50 Uhr, im Bereich des Parkhauses in der Lohrer Innenstadt mitgeteilt. Durch die Streifenbesatzung konnten vier Heranwachsende vor Ort angetroffen werden, welche zur Ruhe ermahnt wurden. Diese zeigten sich einsichtig

Sachbeschädigung am Pkw

Lohr. In der Zeit vom 22.02.22. bis 25.02.22. war der Pkw der Geschädigten in Lohr a. Main, Stoltestraße, gegenüber der Hausnummer 8 abgestellt. Im genannten Zeitraum wurde durch eine unbekannte Person das linke Rücklicht beschädigt. Der Schaden wird auf ca. 150 Euro geschätzt.

Unter Drogeneinfluss und mit Betäubungsmitteln unterwegs

Karlstadt. In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde ein 27-jähriger auf dem Gelände einer Tankstelle in der Würzburger Straße von Karlstadt einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei ergaben sie Anhaltspunkte, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Er musste aus diesem Grund eine Blutentnahme über sich ergehen lassen.

Des Weiteren wurden bei ihm noch eine geringe Menge Marihuana aufgefunden. Den Fahrzeugführer erwartet nun eine Anzeige wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln und der Fahrt unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln.

Mehrere Wildunfälle im Dienstbereich

Zellingen. In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es auf der Staatstraße 2300 bei Zellingen zu einem Unfall zwischen einem PKW und einem Hasen. In dessen Folge entstand am Fahrzeug des 25-jährigen Fahrers ein Sachschaden in Höhe von 1500 Euro.

In der folgenden Nacht kam es auf der Staatstraße 2437 bei Zellingen zu einem weiteren Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Reh. Auch hierbei wurde das Fahrzeug der 30-jährigen Fahrzeugführerin beschädigt. Der Sachschaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt.

Die Polizei weist daraufhin, dass es vor allem in den Abend- und Nachstunden vermehrt zu Wildwechseln kommen kann.

